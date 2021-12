Neil Warnock plaisante sur les malheurs de Rafael Benitez après que le manager d’Everton l’a menacé de le poursuivre en justice et révèle comment Middlesborough l’a limogé

Il y avait une citation de Neil Warnock faisant le tour des réseaux sociaux pour marquer son 80e anniversaire.

« Je ne veux pas d’une minute de silence quand je mourrai. Je veux une minute entière de « Warnock’s aw***** ! »

.

Warnock reste un héros culte du jeu

Cela vous dit deux choses sur le vétéran le plus aimé du football anglais : il est merveilleusement sadique – et il est brutalement honnête à ce sujet.

Ainsi, lorsque nous l’avons interrogé sur les luttes actuelles de l’ancien ennemi Rafael Benitez à Everton, Warnock a donné une réponse classique.

« Oh, j’espère qu’il n’aime pas ça, si je suis honnête ! » Warnock a plaisanté sur talkSPORT.

« Et j’espère qu’il gardera son travail encore quelques mois. »

.

Nous ne pensons pas que Benitez recevra une carte de Noël de Warnock cette année

Pourquoi demandes-tu? Rappelez-vous en 2007, lorsque le Liverpool de Benitez a perdu 1-0 contre Fulham l’avant-dernier jour de la saison, après avoir reposé presque tous ses joueurs les plus forts.

C’était un caoutchouc mort pour les Reds, mais pas pour Sheffield United de Warnock. Les Cottagers finiraient par rester debout à leurs frais.

Outre une rivalité féroce sur le terrain, il s’avère que les deux managers l’ont presque battu devant le tribunal.

« Il a menacé de me poursuivre en justice quand j’ai parlé de lui en train de jouer une équipe de réserve contre Fulham! » Warnock a expliqué.

Benitez semble prêt à conserver son emploi dans un avenir prévisible, malgré une série de huit matchs sans victoire, après que le propriétaire Farhad Moshiri a soutenu l’Espagnol sur talkSPORT.

Mais il n’y avait pas un tel soutien pour Warnock à Middlesborough, où il a été limogé le mois dernier.

L’ancien patron de Boro accuse le club de championnat de manquer de classe pour la façon dont ils l’ont écarté et ont fait venir Chris Wilder.

.

Warnock a été limogé par Boro début novembre

« C’était une surprise », admet Warnock. « J’ai craint le pire lorsque le directeur du football est entré et ne m’a jamais regardé dans les yeux.

«Je ne l’ai découvert que ce samedi matin et j’ai pris le match et tout. Je suis allé directement le lendemain matin pour vider mon bureau – et je n’ai pas pu entrer dans le terrain d’entraînement.

« Ils ont dit qu’il y avait une conférence de presse avec le nouveau directeur et le directeur général. Je suis parti et je suis revenu.

« C’était un manque total de classe. C’est ce qui m’a vraiment déçu. Je pensais avoir fait du bon travail, payé tous les gros salaires.

« Ils ont un super groupe de gars maintenant. A quatre points des play-offs ?

« Je comprends qu’ils doivent regarder vers l’avenir, mais pourquoi ne l’ont-ils pas fait cet été ? Ce gestionnaire qui est actuellement là-bas était disponible cet été.