Neil Warnock révèle qu’il a reçu un sac banane du designer Valentino pour des photographies signées après que la vidéo de pré-saison du patron de Middlesbrough soit devenue virale

Neil Warnock et son sac banane contenant des photos signées de lui-même ont sans doute été le duo le plus emblématique du football de pré-saison.

Le patron de Middlesbrough a connu un succès retentissant sur les réseaux sociaux alors qu’une vidéo le montrant mettant la main dans son sac banane et remettant aux fans une photo signée de lui-même le mois dernier.

Warnock son sac banane et des photos signées ont fait le tour des réseaux sociaux après le match amical de Boro à Tavistock le mois dernier

Il a continué à offrir des cadeaux aux fans lors des matchs de pré-saison de Boro depuis et ils l’aiment absolument pour cela.

Malheureusement, le sac banane légendaire ne sera pas sur lui pour la prochaine saison de championnat.

Mais c’est toujours sa fierté et sa joie et il a révélé en exclusivité à talkSPORT qu’il avait eu une petite mise à niveau pour cela. Il a également révélé les grands projets qu’il avait pour l’avenir.

Lorsqu’on lui a demandé si les fans le verraient pendant les matchs de championnat, Warnock a déclaré à talkSPORT Breakfast: “Pas dans l’abri, mais il sera là cependant.

twitter @jukesm

Plus de fans ont mis la main sur une photo signée de Warnock

twitter @jukesm

Quand verrons-nous le sac banane Warnock amélioré ?

« En fait, ma femme m’en a acheté un nouveau, un Valentino ! Je pense que je pourrais le sponsoriser si je suis honnête !

Warnock est manager depuis plus de 40 ans et à 72 ans, beaucoup s’attendraient à ce qu’il se lève maintenant.

Mais Warnock insiste sur le fait qu’il aime plus que jamais la vie de manager, ajoutant qu’il aime même s’entraîner avec ses joueurs.

Il a déclaré: «J’aime faire du vélo électrique et zoomer. C’est beau et plat ici et ça me garde en bonne santé, je m’entraîne avec les gars.

“Les gars m’enlèvent le mickey parce que j’ai un bandeau quand je m’entraîne, ils me regardent et se moquent de moi!”

