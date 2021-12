Neil Warnock révèle une histoire hilarante sur les tactiques de discussion avec un cerf à Richmond Park, alors que la légende dit qu’il n’est « pas dérangé » par le retour de la direction après le départ « surprise » de Middlesbrough

Neil Warnock a déclaré à talkSPORT que son travail à Middlesbrough était son dernier après un départ « surprise », insistant sur le fait qu’il était désormais « calmé » après une légendaire carrière de manager de 41 ans.

Et il n’est pas surprenant qu’il soit enfin prêt à faire une pause dans le beau jeu, admettant qu’il était tellement absorbé par le football qu’il a déjà parlé de tactique à un cerf qu’il a rencontré dans le parc.

Warnock a eu une longue et fructueuse carrière managériale

L’ancien patron des Queens Park Rangers, de Sheffield United et de Crystal Palace – parmi tant d’autres – a quitté Middlesbrough début novembre, l’équipe du championnat étant 15e de la ligue.

Au cours de son séjour là-bas, le joueur de 72 ans a battu le record du plus grand nombre de matchs gérés dans le football anglais – terminant sa carrière sur un nombre incroyable de 1603 matchs.

Et, après son passage à Boro et sa carrière record dans la pirogue – qui l’a vu devenir une légende avec les créateurs de mèmes Internet – Warnock insiste sur le fait qu’il ne se soucie «pas» de gérer à nouveau.

En rejoignant talkSPORT jeudi, il a déclaré qu’il était heureux de vivre une vie plus détendue à Cornwall.

Le remplaçant de Warnock à Teeside était un autre ancien patron de Sheffield United à Chris Wilder, qui a remporté la promotion en Premier League avec les Blades en 2017.

Wilder a remplacé Warnock à Boro

Et le prédécesseur de Wilder insiste sur le fait que le patron s’est retrouvé avec «une équipe de cracking».

« Je ne me soucie pas de recommencer », a déclaré le très populaire Warnock au talkSPORT Breakfast.

Ecoutez, [getting sacked] était une surprise, mais ces choses arrivent dans le football », a-t-il déclaré à talkSPORT.

« J’allais toujours emballer à la fin de la saison de toute façon.

« Le nouveau directeur du football, quand je l’ai rencontré, il ne m’a pas regardé dans les yeux. Je craignais le pire alors !

.

Le dernier sort de Warnock en Premier League était avec Cardiff

« La chose dont je suis vraiment fier, c’est que je l’ai laissé avec une équipe de crack.

« Aucun manager ne pourrait souhaiter avoir une meilleure équipe, donc je pense que je l’ai laissé dans une excellente situation. »

Lorsqu’on lui a demandé comment il passait sa dernière retraite, Warnock a déclaré: «Je suis maintenant ici à Cornwall, assis dans mon bureau en regardant mon étang.

« Je vais bien maintenant. Je me suis un peu calmé.

Après une carrière qui a duré plus de quatre décennies, il n’est pas surprenant que Warnock ait pas mal d’histoires de son temps à gérer le pays.

BT Sport

L’ancien gaffer a toujours été un excellent divertissement sur la ligne de touche

L’une d’entre elles consiste à parler de tactiques dans une longue conversation avec un cerf.

Bien que cela puisse sembler fou, après huit promotions au cours de sa carrière, peut-être que davantage de gestionnaires doivent commencer à parler à la faune des formations dans leur parc local.

Apparemment, le cerf n’était pas fan du style caractéristique de Warnock…

« Avant, j’adorais me promener à vélo et dans Richmond Park », a déclaré Warnock.

« Vous savez comme vous pouvez vous perdre à Richmond Park… de toute façon, j’y étais un jour, je suis descendu du vélo et je lève les yeux et ce cerf fantastique me regarde.

« Ça venait de sortir des ronces, et je lui ai juste dit: ‘C’est bon tu me regardes, mais qu’est-ce que je vais faire à ce sujet…’

Le soleil

Warnock est clairement un homme animal

« Nous avons eu une bonne conversation de deux ou trois minutes, si je suis honnête, à propos de ma tactique ! »

L’hôte du petit-déjeuner, Alan Brazil, a ri : « Quoi ? Qu’est-ce que ça a dit, que tu es trop direct, ou quelque chose comme ça ?!

« Cela n’a grogné que quelques fois, mais cela m’a semblé un peu déplaisant à un moment donné! »

Peut-être que la retraite était une bonne idée, Neil !

Et il semble qu’il ait désormais tout le temps du monde pour interagir avec ses amis à fourrure et qu’il ait de grands projets pour son jardin sur la côte de Cornouailles…

« Maintenant que je suis ici, je n’ai pas beaucoup de terrain, j’ai un tracteur et un champ », a-t-il expliqué.

« Mais j’ai toujours voulu installer certaines de ces caméras nocturnes dans mon jardin.

« Il y a tellement d’activité ici, ça m’intéresse ce genre de chose – regarder les renards et les blaireaux. »

Les choses sont sur le point de devenir folles à Warnock Manor…