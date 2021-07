Neill Blomkamp, ​​directeur de District 9 et Chappie, rejoint un studio indépendant pour travailler sur un jeu de tir multijoueur

in

Neill Blomkamp a apparemment finalement décidé de transformer son amour pour les jeux vidéo en quelque chose de grand.

Neill Blomkamp, le réalisateur sud-africain derrière les films de science-fiction District 9, Chappie et Elysium, a rejoint le studio indépendant Jeux de Gunzilla. Blomkamp assume le rôle de chef visionnaire et aidera l’équipe dans son premier projet : un jeu de tir multijoueur.

Le jeu lui-même n’a pas été révélé, mais l’implication de Blomkamp a été annoncée aujourd’hui. Le projet sera le premier jeu de Gunzilla, et le studio compte trois équipes à Los Angeles, Francfort et Kiev, composées d’anciens développeurs d’EA, Ubisoft et Crytek.

Blomkamp a expliqué à IGN ce que signifie réellement être un directeur visionnaire, un titre de poste inhabituel.

“Cela vient d’un endroit où l’on apporte à l’esthétique du jeu des compétences de réalisateur qui ressembleraient aux films que j’ai déjà réalisés”, a déclaré Blomkamp.

“La différence [from directing a film] n’agit pas comme un seul point qui guide l’équipe créative. C’est s’assurer que vous êtes bien intégré à l’équipe. Je peux arriver avec un point de vue très définitif, mais cela doit fonctionner à deux niveaux. Cela doit être accepté par l’ensemble de l’équipe comme la bonne direction créative à suivre. Et cela doit aussi être, avant tout, quelque chose qui peut s’intégrer dans l’architecture du gameplay d’une manière bénéfique pour le jeu », a-t-il ajouté. .

Blomkamp estime que son expertise dans la construction du monde dans le cinéma peut se traduire par des jeux, en particulier dans la création d’un monde fascinant dans lequel les joueurs peuvent s’immerger. Il a également laissé entendre que le jeu se déroule dans un futur proche, mais qu’il ne divulgue plus d’ailleurs.

Le réalisateur indépendant n’est bien sûr pas étranger au monde des jeux AAA. Il a visité Creative Assembly pour, vraisemblablement, aider l’équipe d’une manière ou d’une autre avec son projet de tireur non annoncé. À cette époque, il a également produit un court métrage avec EA intitulé Anthem Conviction pour aider à promouvoir le jeu de tir à butin de BioWare.

Le jeu non annoncé est en développement pour PC, PS5 et Xbox Series X/S.