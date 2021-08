Le réalisateur Neill Blomkamp se joint à la série pour discuter de son dernier long métrage d’horreur, Demonic. Il explique la toute nouvelle technologie utilisée pour créer le subconscient numérique capturé dans le film, comment la pandémie l’a en fait ramené à la réalisation de longs métrages plus tôt que prévu, une suite à venir de District 9, et son script Aliens 5 perdu.

Nous débattons également du film de baseball par excellence, des résultats surprenants du Box Office de Free Guy, et passons en revue les nombreux films qui sortent dans les cinémas et les streamers cette semaine; dont Demonic, The Protégé (avec Michael Keaton), Reminiscence (avec Hugh Jackman, Rebecca Ferguson) et The Night House (avec Rebecca Hall).