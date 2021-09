Neill Blomkamp qualifie Denis Villeneuve de “putain de trou” à cause des commentaires du MCU

Dans une récente série de tirs verbaux croissants, le réalisateur Neill Blomkamp (District 9, Chappie) a qualifié le réalisateur Denis Villeneuve (Blade Runner 2048, Dune: Part One) de « putain de trou ** » pour ce dernier critique sévère apparente sur l’univers cinématographique Marvel.

Villeneuve, dont l’épopée de science-fiction longuement retardée Dune: Part One sortira enfin en salles le 22 octobre, a récemment pris la parole pour une interview avec la publication espagnole El Mundo. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi les films à gros budget sont toujours d’actualité, le réalisateur a apparemment – selon le texte traduit rapporté par d’autres publications – a déclaré: “Le problème est que nous sommes devant trop de films Marvel qui ne sont rien de plus qu’un” coupé et coller’ des autres… Peut-être que ces types de films nous ont un peu transformés en zombies… Mais les films gros et chers de grande valeur sont nombreux aujourd’hui. Je ne me sens pas du tout capable d’être pessimiste.

Vous pouvez lire les pensées de Blomkamp dans le tweet ci-dessus, mais encore une fois, il convient de répéter que les traductions anglaises en circulation peuvent avoir été générées par ordinateur et que beaucoup ne capturent pas tout à fait l’esprit, la formulation ou le sentiment des pensées de Villeneuve. Cependant, Villeneuve avait également récemment parlé avec mépris des films Marvel avec le média français Premiere, déclarant: “Ces films sont fabriqués à partir du même moule. Certains cinéastes peuvent y ajouter un peu de couleur, mais ils sont tous coulés dans la même usine. Cela n’enlève rien aux films, mais ils sont formatés.” Encore une fois, il est tout à fait possible que quelque chose ait été perdu dans la traduction.

Ce n’est probablement qu’une question de temps avant que d’autres réalisateurs, et peut-être à nouveau Martin Scorsese, se joignent à la discussion sur cette conversation.

Crédit photo : Britta Pedersen/EPA