Neiman Marcus nomme Lisa Aikens directrice de la mode – WWD

C’est un nouveau rôle que Neiman Marcus, basé à Dallas, a indiqué comme faisant partie de sa « transformation de l’équipe de marchandisage et de planification », impliquant des initiatives pour ajouter des offres, des services et des expériences au-delà de la mode.

Aiken dirigera l’équipe de mode existante chez Neiman’s et rendra compte à Lana Todorovich, présidente et chef de la commercialisation du groupe Neiman Marcus. Elle commence son nouveau travail le 9 août et sera basée à New York plutôt qu’à Dallas.

Cela fait plus de deux ans que Neiman Marcus n’avait pas de directeur de mode. Ce poste a été occupé pour la dernière fois par Ken Downing, qui occupait le titre de vice-président principal et directeur de la mode jusqu’à ce qu’il quitte le magasin en mars 2019 et devienne directeur de la création du groupe Triple Five, le développeur canadien exploitant trois méga complexes de vente au détail/divertissement : le West Edmonton Mall au Canada, le Mall of America à Bloomington, Minn. et American Dream à East Rutherford, NJ

Cependant, les dirigeants de Neiman ont déclaré qu’Aiken jouera un rôle plus large dans l’ensemble de l’organisation, à la lumière des efforts de Neiman pour évoluer vers une “plate-forme de style de vie de luxe, et pour intégrer davantage ses trois canaux de vente: magasins, e-commerce et vente à distance par son Plus de 3 000 associés de vente utilisant l’outil de clientèle Connect de l’entreprise. » Neiman’s appelle maintenant son bureau de la mode le bureau de la mode et du style de vie.

Parmi ses responsabilités, Aiken identifiera les marques émergentes, les tendances et les services dans l’espace de la mode et du style de vie, et collaborera avec les marques pour développer des partenariats exclusifs, a indiqué Neiman’s. Elle couvrira toutes les catégories de marchandises, hommes, femmes et enfants inclus.

“Nous avons entrepris un voyage pour trouver un leader mondial de la mode qui est un natif numérique et qui contribuera à accélérer la croissance du portefeuille de marques fidèles de Neiman Marcus avec une nouvelle perspective”, a déclaré Todorovich dans un communiqué. “Lisa a une compréhension approfondie de la mode de luxe et des marques émergentes, associée à son expertise en tant que conteuse convaincante des messages de mode saisonniers et des compétences sur les plateformes numériques. Elle apporte une perspective unique », a déclaré Todorovich.

Selon Neiman’s, il propose plus de 3 000 marques et 50 ont été ajoutées à la matrice ce printemps.

Il y a eu des rapports récurrents selon lesquels certaines grandes marques de créateurs et de luxe ont réduit leurs points de distribution dans le secteur de la vente au détail, y compris Neiman’s, en faveur de leurs propres magasins et sites Web. Mais plus tôt cette semaine, le PDG du groupe Neiman Marcus, Geoffroy van Raemdonck, a déclaré à WWD que les affaires avec les 20 plus grandes marques de Neiman avaient augmenté d’environ 35% au cours du troisième trimestre fiscal de la société, qui s’étend de février à avril, par rapport à 2019. Il a également déclaré Les affaires de Neiman rebondissent, en particulier dans les hommes, les chaussures et les sacs à main, et il voit la demande de produits de luxe augmenter cette année. Environ 35 % du volume de NMG provient du commerce électronique. NMG est sorti de la faillite en septembre dernier et a maintenant beaucoup moins de dettes et de meilleures liquidités, ce qui favoriserait les relations avec les marques et les designers.

Aiken était plus récemment le directeur de la mode et des achats chez Moda Operandi. Plus tôt dans sa carrière, elle a travaillé chez Net-a-porter et Mytheresa. Neiman’s a attribué à Aiken le mérite d’avoir « amené une approche modernisée pour les marques de luxe et les e-commerçants de mode ». Elle est originaire de Newcastle upon Tyne au Royaume-Uni

“C’est un privilège de rejoindre une telle marque au sommet du luxe avec un héritage de renommée mondiale, mais plus important encore d’être à la pointe de son évolution continue pendant une période aussi charnière”, a déclaré Aiken dans un communiqué.