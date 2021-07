Neiman Marcus Styles quatre choix de premier tour du repêchage de la NBA 2021 – WWD

Le repêchage de la NBA 2021 débute ce soir, quelques jours seulement après la fin de la saison NBA 2020-2021 qui a commencé et s’est terminée plus tard que les années précédentes en raison de COVID-19.

Comme par le passé, les fans de basket-ball professionnels et universitaires se connecteront pour voir leurs équipes préférées choisir les prochaines stars de la NBA, comme Jalen Green et Evan Mobley, et bien sûr pour voir ce que portent les recrues. Le repêchage est depuis devenu une affaire de mode ces dernières années, et cette année Neiman Marcus a fait une partie de la pourvoirie.

La société de vente au détail de luxe s’est associée au meneur de l’Oklahoma State Cade Cunningham, Davion Mitchell des Baylor Bears, au meneur des Auburn Tigers Sharife Cooper et Tre Mann des Florida Gators sur des tenues pour le NBA Draft et Signing Day, avec des marques comme Amiri sur Mitchell, Versace sur Cooper et Balenciaga sur Mann.

« Cette année, nous avons commencé à nous associer à davantage d’athlètes, car le client de Neiman apprécie l’inspiration stylistique des athlètes, et de nombreux athlètes considèrent Neiman Marcus comme la destination privilégiée pour le shopping de luxe. Récemment, nous avons collaboré avec des athlètes de plusieurs ligues sportives, telles que Seth Curry, Keanu Neal, Braxton Berrios et Darius Slayton, entre autres. Le repêchage de la NBA est l’une des soirées les plus excitantes de leur vie, et nous sommes ravis d’en faire partie », a déclaré Russ Patrick, SVP et directeur des marchandises générales pour hommes, Neiman Marcus Group.

Cunningham, qui a déjà signé un contrat pluriannuel de chaussures et de vêtements avec Nike, était habillé sur le site de Neiman Marcus Bal Harbour et portera un smoking bleu marine Isaia et des baskets basses à pointes Christian Louboutin. Mitchell porte également Christian Louboutin, et Cooper et Mann portent tous deux Alexander McQueen.

“Je veux dire, la mode est sérieuse”, a déclaré Cunningham. « Vous devez vraiment vous soucier de votre apparence. Je pense que ce brouillon est un grand début pour beaucoup de gens qui voient ma mode, donc je dois vraiment venir correctement et m’assurer que je n’ai pas l’air trop fou. Neiman Marcus est l’endroit idéal pour mon genre de mode. Nous allons essayer de nous coordonner un peu, mais chacun va avoir son propre petit butin et faire son propre truc.

“Nos conseillers experts en style ont accueilli les athlètes dans les magasins Neiman Marcus locaux pour des rendez-vous de style privés, où ils ont pu découvrir notre large gamme de marques de créateurs émergentes et établies pour trouver le bon look pour leur style individuel et digne de la NBA Draft Night and Signing Événements de jour. Les conseillers en style ont tenu à s’assurer que les tailles du joueur étaient disponibles et ont travaillé avec nos tailleurs experts pour s’assurer que leurs marques préférées ont fière allure, notamment Alexander McQueen, Dolce & Gabbana, Isaia, Christian Louboutin, Prada, Amiri et plus encore », a déclaré Patrick.

Les anciens looks du repêchage de la NBA sont devenus un mème au fil des ans pour les costumes mal ajustés et les looks sur des corps très grands, mais comme le code vestimentaire de la NBA a changé en août, le style des joueurs a fait de même, qui s’est répercuté sur les perspectives de repêchage. .

L’entreprise de couture canadienne Indochino a été l’une des premières marques à s’aligner sur les jeunes joueurs se lançant dans une carrière professionnelle. La société a conclu un partenariat avec le joueur des Knicks de New York et son compatriote canadien RJ Barrett, et pour le repêchage de la NBA 2020 a habillé 15 joueurs dont James Wiseman et Obi Toppin entre autres. La société s’est également associée à des recrues de la NFL, habillant le choix numéro un du repêchage de la NFL 2021, Trevor Lawrence.

Désormais, Neiman Marcus participe en habillant les recrues pendant et après leur grand jour dans des marques que les joueurs établis, les jeunes stars et les vétérans portent dans le tunnel avant le match et lors des conférences de presse d’après-match.

Les marques de mode se sont alignées sur les athlètes de la NBA depuis plus de 10 ans maintenant à travers le stylisme, les achats personnels, les éditoriaux de mode et les partenariats. Des athlètes comme LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosh ont contribué à élever le portefeuille de la mode de la ligue pendant leur séjour ensemble sur le Miami Heat. Ce qui a suivi, ce sont des années d’éditoriaux de mode avec Stephen Curry, Russell Westbrook, qui a lancé sa marque Honor the Gift, et James Harden.

Le NBA All-Star Weekend à Chicago en 2020, le dernier All-Star Weekend avant COVID-19, était une affaire de mode avec la participation de Gucci, Rimowa et Goat, ainsi que du directeur artistique Louis Vuitton Men’s Virgil Abloh et du directeur artistique Dior Men’s Kim Jones via Jordan Brand.