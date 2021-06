Neiman Marcus va acquérir Stylyze, une startup de Seattle qui aide les détaillants en ligne pour la maison et la mode

Les fondatrices de Stylyze, Kristen Miller (à droite) et Lisa Perrone. (Styliser la photo)

Le géant de la vente au détail de luxe Neiman Marcus Group a annoncé cette semaine qu’il allait acquérir Stylyze, une startup de Seattle fondée en 2010 qui vend des logiciels de « merchandising-as-a-service » aux détaillants en ligne pour la maison et la mode.

Stylyze fournit aux détaillants des données d’attribution de produits, des constructeurs de tenues et de salles numériques, des outils de création de contenu et plus encore pour améliorer leurs expériences d’achat en ligne. La startup a été fondée par Kristen Miller et Lisa Perrone Cirelli. Miller a précédemment fondé quatre entreprises dans le secteur de la décoration intérieure. Perrone Cirelli est un expert en design d’intérieur qui a précédemment travaillé chez Schoenfeld Interiors et Schick Design Group.

“Cela nous permet d’approfondir notre relation avec nos clients grâce à l’utilisation de la technologie”, a déclaré le PDG de Neiman, Geoffroy van Raemdonck, dans un communiqué.

Les termes du contrat ne sont pas divulgués.

Miller a déclaré à . qu’elle et Perrone Cirelli, ainsi que 12 autres membres du personnel, rejoindraient Neiman dans le cadre de l’acquisition.

« Nous sommes ravis de continuer à étendre notre plate-forme et à nous intégrer plus profondément dans les activités de Neiman », a-t-elle déclaré. “À ce stade, l’idée est que cette plate-forme sera à leur usage exclusif.”

Stylyze avait levé 2,8 millions de dollars à ce jour auprès d’investisseurs, dont de nombreux dirigeants de la vente au détail tels que l’ancien directeur financier de Nordstrom, Mike Koppel. Il s’était déjà associé à Neiman à partir de 2018.

L’acquisition de Stylyze fait partie du plan de Neiman d’investir dans les capacités technologiques et numériques. La société a été touchée en raison de la pandémie, car les restrictions COVID ont écrasé les ventes des grands magasins. Neiman a déposé son bilan il y a un an, a ajouté de nouveaux propriétaires, puis a refinancé une dette de 1,1 milliard de dollars.