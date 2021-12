Nellie Rodriguez a frappé son 14e home run dans le LVBP 2021-2022

Le joueur dominicain de la Navigateurs des Magallanes, Nellie Rodríguez, tourné dantesque Home Run de trois courses dans le meeting correspondant à la neuvième semaine de la saison 2021-2022 de la Ligue vénézuélienne de baseball professionnel (LVBP).

Lors du match entre Magallanes et Bravos de Margarita, Nellie Rodríguez, pour la quatorzième fois cette saison, a démontré son énorme puissance et a frappé le circuit numéro 14 de la saison et a entériné son leadership dans ce domaine.

La fin de la sixième manche se jouait lorsque Rodríguez a attrapé un lancer dans sa zone de puissance et n’a pas hésité à se balancer des gradins pour apporter trois points au tableau d’affichage de son équipe et placer le tableau d’affichage quatre lignes à zéro dans le match joué. José Bernardo Pérez à Valence.

Home Run

Reportage

# Jeu45 | Stade José Bernardo Pérez NELLIE🤯🥵 Énorme home run de Nellie Rodríguez, marqué dans la course par Cade Gotta et Alberto González. Au bâton : Leonardo Reginatto #Bravos 0-4 #Magallanes | 6e low- 2 outs #Magallanes #LVBP pic.twitter.com/o7ZA0CzdUw – Magallanes BBC (@Magallanes_bbc) 18 décembre 2021

Nellie Rodríguez, a puni les envois d’Henry Centeno, afin d’enchaîner cet énorme coup des quatre coins pour atteindre 14 cette saison, faisant preuve d’une grande régularité en termes de circuits, sur le total de ses circuits, sept ont été joués à domicile et le sept autres jouant sur la route. D’après les informations de Victor Boccone

#Lvbp. Impressionnante la régularité de Nellie Rodríguez cette saison en termes de RH. Sur les 14 avec qui il a été, 7 ont été à la maison et les 7 autres ont visité #Magallanes – Victor Boccone G. (@Vboccone) 18 décembre 2021

Les chiffres de Nellie Rodríguez cette saison

Au cours de 38 matchs joués, Rodríguez a visité la plaque 131 fois, enchaînant 37 coups sûrs, marquant 25 points, conduisant en 47 lignes, frappant 14 circuits pour laisser une ligne offensive de .275 / .626 / .1.042.

Auteur : Luis Caceres