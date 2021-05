Nelly Furtado recrute un quarterhead pour le remix de “All Good Things”

Après son énorme résurgence sur TikTok, le duo de DJ allemand Quarterhead a remixé le single à succès de Furtado de 2006, “All Good Things (Come To An End)”, qui sera également publié en version étendue, en version instrumentale et en version instrumentale étendue sur un EP.

Quarterhead transforme l’hymne de Furtado en un banger dancefloor, mettant en valeur la voix éthérée du chanteur avant de transformer les percussions en un refrain inspiré du minimalisme. Alors que les jours s’échauffent en prévision de l’été, le remix de Quarterhead est sûr de démarrer n’importe quelle fête du bon pied.

Quarterhead est un duo de scénaristes/producteurs plusieurs fois récompensé d’or et de platine, composé des multi-instrumentistes Josh Tapen et Janik Riegert d’Allemagne. Entre autres, leur travail comprend des chansons et des productions pour Robin Schulz, Felix Jaehn, ATB, Ofenbach et The Backstreet Boys. Après avoir produit et chanté sur le tube international de Lum!x “The Passenger”, avec plus de 70 millions de streams sur toutes les plateformes début 2020, le duo surfe actuellement sur la vague de leur tube mondial en constante croissance “Head Shoulders Knees & Toes”.

Comme tous les bons remixes, Quarterhead aborde la chanson avec une perspective entièrement nouvelle, rendant la chanson aussi immédiatement reconnaissable que l’original mais d’une manière entièrement nouvelle. L’original, avec des synthés ondulés et un rythme décontracté, est renversé pour mettre en valeur un ventre EDM sous la puissance silencieuse du morceau.

«« All Good Things »était l’un des principaux hymnes pop avec lesquels nous avons grandi», a déclaré Riegert. « Nelly, Timbaland et Chris Martin sont les personnes derrière la bande originale de nos tout premiers chagrins, nos meilleurs voyages en voiture et nos nuits les plus longues. Travailler sur ce projet n’était pas seulement un remix pour nous.

Tapen ajoute : « Travailler avec cet héritage a été une expérience incroyable. Nous espérons que le nouveau mélange entre l’univers de Nelly et notre vibe ramènera beaucoup de souvenirs incroyables et aidera à en créer autant de nouveaux !

Alors que Loose est largement célébré pour des tubes tels que “Maneater” et “Promiscuous”, le remix de Quarterhead de “All Good Things (Come To An End)” est un rappel nécessaire que Loose a du pouvoir.

Achetez ou diffusez en streaming «All Good Things (Come To An End) Remixes» et consultez la liste des morceaux ci-dessous.

All Good Things (Come To An End) (Nelly Furtado x Quarterhead) (Remix)

All Good Things (Come To An End) (Nelly Furtado x Quarterhead) (Extended Remix)

All Good Things (Come To An End) (Nelly Furtado x Quarterhead) (Remix Instrumental)

All Good Things (Come To An End) (Nelly Furtado x Quarterhead) (Extended Remix Instrumental)