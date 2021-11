Nelly Korda remporte le championnat Pelican après un large bris d’égalité

Un birdie sur le premier trou des playoffs gagné Nelly Korda être proclamé champion de Championnat féminin Pélican, tournoi de Tournée de la LPGA disputé à Belleair (Floride), après un bris d’égalité à quatre bandes. L’Américaine a imposé à sa compatriote Lexi Thompson, coréen Sei-Young Kim et le Néo-Zélandais Lydie ko.

Korda (six birdies, deux bogeys et un triple-bogey) et Thompson (trois birdies et deux bogeys) semblaient appelés à jouer la victoire dans les derniers trous du tour final du tournoi, mais tous deux ont échoué. Korda a réussi un triple bogey au 17e trou, bien qu’il ait réussi un birdie salvateur au 18e pour rester dans le combat. De son côté, Thomson a bogey dans les deux derniers trous et tout cela a donné des ailes à Kim (quatre birdies et un bogey) et Ko (quatre birdies) pour les accompagner dans le bris d’égalité sur le 18e trou.

Thompsonen fait, il a réussi un putt sur le dernier trou de la ronde finale pour remporter la victoire, mais il l’a raté. Cela a permis Korda a continué dans la lutte pour finir par devenir le deuxième joueur à remporter quatre titres cette saison sur le circuit de la LPGA.

A 23 ans, Korda Il signe un 2021 sensationnel. Il y a remporté le championnat PGA sur le circuit nord-américain, ainsi que le Gainbridge à Boca Rio, le Meijer LPGA Classic et maintenant ce tournoi. Il égale les quatre tournois remportés cette saison par le Coréen Ko Jin-young, en l’absence du CME Group Tour Championship qui fermera le circuit cette semaine. Mais, en plus, Korda a ajouté l’or olympique à son record à Tokyo l’été dernier.

En clé espagnole, Azahara Munoz a terminé soixantième avec -1. Dans son dernier tour, la joueuse de Malaga a signé trois birdies et trois bogeys qui ne lui ont pas permis d’améliorer sa carte.

Classement final (par 70)

1. Nelly Korda (États-Unis) 263 (65-66-63-69) (birdie au bris d’égalité)

2. Lydia Ko (Nouvelle-Zélande) 263 (67-66-64-66) (paire de bris d’égalité)

2. Sei-Young Kim (Corée du Sud) 263 (64-67-65-67) (même en bris d’égalité)

2. Lexi Thompson (États-Unis) 263 (65-64-65-69) (même en bris d’égalité)

5. Brooke Henderson (Canada) 266 (67-69-65-65)

6. Aditi Ashok (Inde) 267 (67-71-65-64)

6. Jin-Young Ko (Corée du Sud) 267 (68-66-67-66)

6. Gaby López (Mexique) 267 (66-67-68-66)

6. Pornanong Phatlum (Thaïlande) 267 (67-66-67-67)

6. Patty Tavatanakit (Thaïlande) 267 (68-65-64-70)

…

60. Azahara Muñoz (Espagne) 279 (74-66-69-70)