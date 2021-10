Nelson Cruz égale Vladimir Guerrero au chapitre des circuits en carrière

le dominicain Nelson Cruz des Rays de Tampa ont égalisé en coups de circuit à son compatriote Vladimir Guerrero, qui fait partie du Temple de la renommée du baseball.

Cruz continue de frapper un home run et montrer que l’âge ne doit même pas être mentionné lorsqu’il frappe un home run, c’est devenu une habitude.

Cette fois, il était le “méchant” contre les expéditions de Nestor Cortes Jr. en première manche, déposant le ballon au champ droit et faisant le score de 2-0 en faveur des Rays. De plus, il a ajouté 449 circuits en carrière dans les majeures, le même montant que Vladimir Guerrero (père) a réussi à atteindre.

Nelson Cruz a commencé les runs, et maintenant une manche plus tard, Tampa mène 2-1 (Via @RaysBaseball) pic.twitter.com/Sg9PFTEx3m – Le Game Day MLB (@TheGameDayMLB) 1er octobre 2021

Comment s’est comporté Nelson Cruz cette saison à 41 ans ?

Eh bien, il n’a pas eu la chance de rester en parfaite santé au cours de la saison 2021 à son époque avec les Rays de Tampa, même ainsi, chaque fois qu’il joue son nom, il a un poids dans l’alignement et donne des maux de tête à ses rivaux.

Cette saison, Cruz frappe 270. avec 32 circuits, 85 points produits, 78 marqués. Aucun autre joueur de 35 ans et plus en MLB n’a plus de circuits ou de points produits que Cruz cette saison, ce qui laisse beaucoup à dire sur sa performance.