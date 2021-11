Nelson Cruz sur le point de signer avec les Padres ?

Comment voudriez-vous voir Nelson Cruz gainé de la flanelle du Padres de San Diego? Cela vous semble bien ? Et bien ça, sachez-le, commence à être l’une des rumeurs qui résonnent dans les couloirs de la MLB.

Trois raisons rapides que nous pouvons vous donner pour soutenir les rumeurs d’une possible arrivée de Nelson Cruz chez les Padres :

La première est évidente : avec le frappeur désigné sur le point d’être déployé dans la Ligue nationale, les San Diegans manqueront d’une batte fiable et à peine plus que celle de Nelson.

La seconde est de type abstrait : Cruz, dit-on, est un « réparateur de dougoutes ».

N’importe qui dans l’industrie à qui vous posez la question vous dira que Nelson est l’une des personnes que vous voulez dans le dougout et s’il manque quelque chose aux Padres, c’est un peu une bonne ambiance et un changement de décor dans ce vestiaire. Aussi : Cruz est dominicain, comme Tatis et Machado, les deux stars et leaders de ce neuvième.

Quoi de mieux que du pur Mangú ?

Troisièmement : l’arrière-plan.

On sait que les Padres recherchaient Cruz au milieu de l’année, alors qu’ils avaient encore une chance de se qualifier pour les séries éliminatoires et avaient besoin de bâtons. Les hommes de San Diego ont même exploré en lui donnant la première base mais à la fin l’échange n’a pas eu lieu et Cruz s’est retrouvé à Tampa.

Alors voilà. Vous pouvez déjà dire que vous l’avez lu en premier à Fielding.