Nelson Dotel passe en revue dans ESPABOX l’issue très étrange de son combat de samedi dernier

Espagnol d’origine dominicaine Hôtel Nelson (8-2, 5 KO) est revenu sur le ring samedi dernier après deux ans d’absence. Dans un dénouement inhabituel du combat qui a opposé le Vénézuélien Sandro Hernández (15-19-3, 19 KO), il n’a pas voulu continuer à l’entame du deuxième tour après une tête accidentelle. L’écart ne semblait pas irréparable, comme l’ont confirmé l’arbitre et le médecin, le combat s’est donc soldé par un KO technique en faveur de Dotel. Nous l’avons contacté pour voir comment il l’a vécu à la première personne.

Dotel nous raconte comment il a vécu les événements : « J’avais vu certains des derniers combats d’Hernández, et je pensais qu’il allait me faire travailler : avec Carter, avec Moya, même avec Sandor il avait eu de très bons combats. Au premier tour, le seul, je le vois bien au début, mais il change de visage avec la première main que je lui pose. Et je me souviens d’un coup de tête, lui qui reculait et moi sur le côté, mais je n’ai pas réalisé grand-chose, parce que je ne me suis pas fait mal, mais je vois qu’il tient le coup. Il ne saigne pas ou quoi que ce soit, mais il s’arrête… ».

La stupéfaction grandissait : « Son coin lui a dit de continuer, mais il n’était pas pour le travail. Au second tour, il a fait semblant de sortir : genre oui, non, maintenant je sors, je ne sors pas… Très étrange. Des amis à moi qui étaient dans son coin m’ont dit qu’il ne voulait sortir sous aucun prétexte. J’étais raide, l’arbitre est venu me dire qu’Hernández ne voulait pas continuer à se battre malgré l’approbation du médecin. Et ce que vous suggérez me vient à l’esprit, le null technique; et tout était très étrange, on n’avait pas remarqué le sang, l’explosion typique quand on a une forte coupure. J’ai surmonté des défaites et je me suis avancé, mais je craignais cette finale en null technique, mais, heureusement, ce n’était pas comme ça et ils m’ont donné la victoire ».

Reflète, avec une pointe d’amertume : « Que veux-tu que je fasse là… Il m’a donné quelque chose, les gens sont mécontents, ils sifflent, etc. Cela ne m’a pas laissé un bon corps, mais j’espère qu’ils comprennent que je ne pouvais rien faire d’autre ».

L’intégralité de la conférence, y compris une réflexion approfondie de Dotel sur sa carrière, peut être visionnée à partir de 22h00 sur ce lien.