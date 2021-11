Nelson Saiers appelle Fed pas cher avec une nouvelle sculpture, pourquoi c’est important pour Bitcoin

Le 3 novembre, le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a finalement laissé entendre au début qu’il se resserrerait, entraînant une perte de Bitcoin et d’autres crypto-monnaies. Le marché a évolué latéralement depuis lors, se refroidissant après un rallye qui a conduit BTC de 40 000 $ à la découverte de prix supérieurs à 65 000 $.

Pendant ce temps, Nelson Saiers, artiste mathématicien devenu investisseur de fonds, a de nouveau frappé Wall Street avec l’une de ses sculptures emblématiques. Dans le cadre d’une série d’installations conceptuelles devant apparaître dans les semaines à venir, la sculpture de Saiers s’intitule « L’argent bon marché est en panne » et a été placée devant l’emblématique statue de Wall Street Bull en réponse à EDF Powell.

Ci-dessous, vous pouvez voir la sculpture dans toute sa splendeur. La pièce est composée d’une machine à gommes vintage qui offre aux gens 10 $, faisant allusion à la figure historique d’Alexander Hamilton, dont les idées ont permis de créer la FED, pour seulement 50 cents comme une déclaration faite sur les politiques monétaires de l’institution en particulier » argent bon marché ».

Son emplacement est tout aussi important, car il était situé au cœur du secteur financier américain. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, la machine à chewing-gum a un panneau « hors service » soulignant les problèmes moraux soulevés à propos de la Fed ces dernières années.

S’adressant à Bitcoinist à propos de la sculpture et de ce qu’elle représente dans un monde où les gens ont perdu confiance dans les institutions, entraînant une adoption accrue de Bitcoin, l’artiste a déclaré ce qui suit :

Je pense que les gens sont nerveux. Le bilan de la Fed a considérablement augmenté au cours des 13 dernières années et a plus que doublé depuis le printemps 2020. L’inflation réelle suscite de plus en plus d’inquiétudes. Je veux dire, Jack Dorsey a dit qu’il s’inquiétait de l’hyperinflation. Je pense que cela, ainsi que des questions fondamentales sur les bénéficiaires de ces politiques, par exemple, les ultra-riches ont largement profité de l’appréciation des actions et des actifs.

Bitcoin et le taureau, une couverture contre la FED

Comme Bitcoinist l’a signalé, Saiers a une longue histoire d’appel à la Fed. En 2018, l’artiste a placé un énorme rat Bitcoin gonflable dans le bâtiment de la Réserve fédérale américaine. Comme dans son dernier article, le rat véhiculait un sentiment général de méfiance et de manque de confiance envers l’institution.

Le travail de Saiers est une représentation des problèmes moraux liés aux responsables gouvernementaux, en particulier au sein de la Fed, utilisant apparemment leur influence pour profiter des fluctuations du marché. L’institution a appliqué quelques mesures pour atténuer ce comportement, mais la réputation de la FED, à l’image de ses politiques monétaires, semble « bon marché », « en panne », insuffisante et ternie par des intérêts cachés. L’artiste a dit :

(…) En plus de tout cela, de vraies questions éthiques ont été soulevées récemment du fait de l’activité des comptes personnels de plusieurs présidents de la Fed.Je pense que cela a mis le système lui-même sous contrôle.

Bitcoin est né en réponse à cette demande de transparence et d’équité. Alors que l’économie mondiale entre dans une période incertaine, elle apparaît une fois de plus comme la seule solution pour ceux qui veulent s’exclure de la Fed et de ses billets de 10$ gonflés.

Au moment de mettre sous presse, Bitcoin reste dans la fourchette basse des 60 000 $. Le programme d’assouplissement quantitatif de la Fed, en raison du ralentissement avec le début de la réduction des effectifs, a été l’un des principaux moteurs de la remontée des prix du BTC en glissement annuel.

En ce sens, certains experts s’attendent à une pression à la baisse alors que la liquidité commence à être retirée des marchés mondiaux. À long terme, le risque d’inflation reste un vent arrière haussier pour la crypto de référence, car les investisseurs institutionnels et les particuliers achètent du Bitcoin comme couverture contre lui.

BTC se déplaçant latéralement sur le graphique journalier. Source : BTCUSD Tradingview