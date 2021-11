Nelson Thomas, star de « Challenge », assommé après avoir flirté avec la femme d’un homme

Nelson Thomas n’était pas à la hauteur du défi d’un mari énervé – les flics disent que la star de MTV a été assommée après avoir discuté avec une femme mariée à Las Vegas !!!

Selon le rapport de police, obtenu par TMZ, Nelson – qui a joué dans « The Challenge » pendant des années – dit qu’il a rencontré une femme à ARIA Resort & Casino et qu’il a commencé à lui parler au service voiturier, puis… WHAM !!! La prochaine chose qu’il savait, Nelson était réveillé par quelqu’un lui disant qu’il venait de recevoir un coup de poing au visage et qu’on lui avait volé sa chaîne.

Les flics disent qu’ils ont vu une vidéo étayant ce récit … montrant Nelson en train de parler à la femme avant que le coup de poing ne le mette au sol – et l’agresseur l’a frappé une fois de plus.

Nelson dit qu’il a été « pucé » et qu’il s’est retrouvé avec un nez cassé si enflé qu’il n’a pas pu se faire soigner par un médecin jusqu’à ce que l’enflure diminue.

Sur les réseaux sociaux, Nelson a affirmé qu’il avait été attaqué parce que quelqu’un essayait de voler sa chaîne de 10 000 $, mais le mari de la femme, Kevin Dixon, raconte une autre histoire.

Selon le rapport de police, Dixon a résisté au coup de poing … et a déclaré que Nelson parlait à sa femme dans un ascenseur – mais quand il est parti, sa femme est restée et a continué à parler avec Nelson.

Il dit qu’il l’a perdue de vue et qu’il a essayé de lui envoyer un SMS et de l’appeler, puis l’a trouvée chez le voiturier en train de parler à Nelson. Les flics disent qu’il a admis être jaloux, fou et ivre – un mauvais combo n’importe quelle nuit à Vegas.

Dixon a été arrêté pour coups et blessures et vol qualifié.

Nelson va mieux, et on dirait que son nez est réparé après avoir finalement reçu un traitement.