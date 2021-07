Nelson Vivas sur Messi : “Il est impossible de le contrôler”

01/07/2021 à 19:23 CEST

Nelson Vivas, ancien footballeur et entraîneur, s’est adressé au nouvelles de l’équipe nationale et a félicité Leo Messi à La Nation. Il est actuellement l’assistant de Cholo Simeone à l’Atlético de Madrid, qu’il accompagnait déjà lors de son passage à Estudiantes et River.

L’équipe argentine est déjà en quarts de finale de la Copa de América, dans une compétition dans laquelle le ’10’ est devenu un transversal : “S’il y a quelque chose que Messi n’est pas, c’est imprévisible. Messi est prévisible. Vous savez où sur le terrain, en général, il va recevoir et vous savez quelles sont ses actions les plus récurrentes : trouver Jordi Alba entrant de l’extérieur et accrocher de la gauche aux joueurs centraux jusqu’à ce que l’écart soit fait pour définir par ouvrant son pied. Parce que là où il regarde, il le met“il expliqua.

Cependant, il souligne que, même avec ce manque de surprise, il est encore très difficile de l’arrêter :Bien qu’il soit si prévisible, avec tout le monde sachant ce qu’il va faire, il est impossible de le contrôler. Et tout cela le rend plus fantastique. Et il a autre chose : c’est un joueur absolument productif, car parfois on a l’impression qu’il n’est pas dans le jeu, mais il attrape le ballon et le définit”, a-t-il avoué.

Le rôle de l’équipe nationale dans la Copa América

Il a également évoqué les attentes de l’équipe nationale dans le tournoi : “J’aime l’intention et la proposition, mais je constate qu’il y a un contexte impatient. Peut-être à cause de l’anxiété de gagner un titre après si longtemps, peut-être parce que nous continuons à croire que nous sommes plus que nous ne le sommes vraiment “a-t-il commenté. « Peut-être aussi, en raison d’une certaine sous-estimation de Scaloni, car j’entends que beaucoup analysent qu’il n’avait ni l’expérience ni les mérites suffisants pour occuper le poste. Il faut lui laisser le temps de travailler et je crois en ses capacités”, a-t-il déclaré.

Nelson Vivas a également évoqué le manque de régularité dans les 90 minutes du match : « En ce qui concerne le jeu en Argentine, il faut réaliser un fonctionnement pendant tout le temps que dure un match. Et là je pense qu’on trouve le plus difficile. partie. Vous devez être cohérent, en particulier lorsque vous vous dirigez vers les instances finales et les rivaux sont mieux travaillés et leurs capacités individuelles sont à égalité avec les vôtres.“, il prétendait.

Relation avec Cholo Simeone

Vivas a accompagné le coach rojiblanco à différentes étapes de sa carrière « Nous nous entendons bien car sa façon de travailler est basée sur un travail interdisciplinaire. On passe toujours un rival devant celui qui nous touche et on planifie la semaine en sachant à quelle tâche correspond chaque séance. Nous avons des réunions quotidiennes et là apparaît un brainstorming où celui qui finit, logiquement, par prendre la décision, c’est lui », a-t-il expliqué. Mais dans les qualités qu’il a, celui qui me surprend le plus ou se démarque est sa capacité à générer de l’énergie. Pour lui, il n’y a jamais de raison de baisser les bras“, terminé