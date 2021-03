La société de blockchain NEM Group a annoncé la sortie d’une nouvelle blockchain publique appelée Symbol, dans un communiqué de presse publié aujourd’hui.

Symbole avec capacités d’échange atomique

Le projet est livré avec une programmabilité et une sécurité de niveau entreprise. Il permettra aux équipes de développement et aux entreprises d’exécuter des projets avec des coûts minimes et sans complexités.

Sa disposition de structure de chaîne hybride permettra une compatibilité native avec les déploiements de chaînes publiques et privées, offrant aux développeurs la possibilité de travailler avec leur configuration de chaîne préférée. Les entreprises seraient également habilitées à créer des écosystèmes autorisés sur des réseaux privés pour stocker des informations confidentielles tout en restant en contact avec les blockchains publiques.

Selon NEM, Symbol a été créé dans un souci d’interopérabilité. La mise à niveau permettra aux développeurs de tirer parti de ses interfaces de programmation d’application (API) de pointe pour s’intégrer facilement aux systèmes et aux chaînes de blocs existants, ce qui leur facilitera grandement le changement.

Symbol permettra également les échanges atomiques inter-chaînes, permettant aux utilisateurs de transférer des jetons numériques entre le réseau et d’autres blockchains. C’est un atout majeur car les swaps atomiques permettent aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir des données (généralement une pièce de monnaie) sans la présence d’un intermédiaire.

La blockchain Symbol de NEM permettrait également des applications décentralisées (DeFi), des jetons de sécurité et des jetons non fongibles (NFT) sur son réseau. Cette fonctionnalité appelée «mosaïques» permettrait de créer des jetons personnalisés, des actions d’actions, des signatures, des votes et autres. Chaque mosaïque fonctionnerait sur un identifiant unique, ce qui permettrait au réseau de surveiller facilement son utilisation.

S’exprimant à propos du lancement, le PDG de NEM Group, David Shaw, a déclaré que le développement de Symbol résultait des enseignements clés que l’entreprise avait glanés sur son réseau public NEM NIS1. Symbol va plus loin en fournissant une solution d’entreprise blockchain simple axée principalement sur la création de cas d’utilisation dans l’écosystème plus large de la blockchain.

Symbol introduirait également ce qu’il a appelé un protocole d ‘«autorité financière déléguée» qui permettrait des comptes en chaîne, multicouches et à signatures multiples. Cette fonctionnalité rationaliserait considérablement les processus métier tels que la gestion de la paie, selon Kristy-Leigh Minehan, CTO de NEM Software. Minehan a également déclaré que Symbol visait à réduire le gouffre entre les chaînes de blocs publiques et privées dans l’écosystème.

Le groupe NEM entre dans les CBDC avec le symbole

Lors du lancement, la société de technologie blockchain a déclaré qu’elle se déplaçait déjà dans l’espace des monnaies numériques de la banque centrale (CBDC), annonçant un partenariat avec LBCOIN – le premier collectionneur de pièces numériques basé sur la blockchain au monde publié par la Banque de Lituanie travaillant sur la plate-forme de NEM.

LBCOIN a fait une première incursion dans l’espace numérique en travaillant avec NEM NIS1 en juillet 2020, la banque centrale lituanienne ayant émis 4000 LBCOIN, soit 24000 jetons numériques et 4000 pièces de collection physiques. Le lancement ultérieur de Symbol verrait le collectionneur de pièces numériques migrer pour tirer parti des offres plus sophistiquées de la plate-forme.

L’équipe affirme que son protocole NEM NIS1 serait toujours opérationnel pour les équipes de développement, tandis que sa nouvelle blockchain Symbol verrait les entreprises orientées vers les entreprises.