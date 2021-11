XEM est la crypto-monnaie native du projet blockchain NEM (New Economy Movement). Il alimente son Smart Asset System, un logiciel qui permet aux développeurs de créer facilement leurs propres applications.

Il est écrit en langage de programmation Java et a été lancé en 2015.

Prix ​​XEM

Le prix du XEM a enregistré un sommet historique de 1,87 $ en janvier 2018. La valeur la plus faible de tous les temps de la crypto-monnaie est survenue en septembre 2015, lorsqu’un XEM était au prix de 0,0008482 $.

XEM a une offre totale de près de 9 milliards de jetons, bien que son offre maximale soit inconnue.

Les jetons ont été distribués à 1 500 parties prenantes initiales et à des portefeuilles de fonds sécurisés à signatures multiples pour le coût d’exploitation du réseau. Les gens pouvaient s’inscrire pour obtenir leur participation gratuitement, après quoi les utilisateurs devaient payer en NXT (une crypto-monnaie open source) ou en BTC (bitcoin) pour obtenir leur part de jetons XEM. Les participants initiaux ont reçu 4 millions de jetons XEM chacun.

Le prix de XEM a été assez stable en dehors de deux grands mouvements à la hausse puis à la baisse. L’intérêt initial pour la devise s’est accru en avril 2017, lorsque le prix est passé de 0,0239 $ à son plus haut historique. Une forte baisse a suivi par la suite, le prix tombant à 0,09 $ en septembre 2018. L’élan a repris en septembre 2020 alors que le XEM a atteint 0,16 $ et a atteint 0,77 $ début mars 2021. Depuis lors, sa valeur est retombé à 0,09 $. .

Les deux pics de prix de XEM ont coïncidé avec les courses haussières du bitcoin, lorsque d’autres crypto-monnaies ont également augmenté. En dehors de ces périodes haussières, XEM se négocie généralement entre 0,09 $ et 0,10 $.

Comment fonctionne NEM ?

Dans le but de résoudre les besoins énergétiques des algorithmes de consensus, NEM a introduit la « preuve d’importance » ou POI. Il s’agit d’un type de mécanisme d’accord pour les participants au réseau (appelés nœuds) qui consiste à sélectionner des validateurs de blocs en fonction du score d’une personne. Le score est basé sur des facteurs tels que la valeur qu’une personne a échangée au cours des 30 derniers jours dans NEM et la fréquence à laquelle une personne a échangé pendant cette période.

L’idée derrière le POI est qu’il récompense les utilisateurs actifs sur le réseau, par opposition à l’option de preuve de participation plus populaire, qui favorise ceux qui ont le plus grand nombre d’actifs mis en jeu.

La caractéristique remarquable de NEM est l’algorithme Eigentrust++, qui sert de système de réputation pour tous les nœuds du réseau. Tous les nœuds du réseau valident les informations envoyées par d’autres nœuds. Si les informations qu’ils reçoivent sont correctes, la réputation du nœud qui a envoyé les informations correctes est élevée. Les nœuds malhonnêtes voient leur réputation ternie et sont finalement supprimés du réseau.

Au-delà de cela, NEM a lancé Symbol, une blockchain de preuve de participation de nouvelle génération, en mars 2021. La principale caractéristique de Symbol est la création d’actifs tokenisés.

Événements clés et gestion

Le concept de NEM est venu d’un développeur pseudonyme appelé « Utopianfuture » en 2014. Un an plus tard, le protocole a été officiellement lancé.

Depuis octobre 2021, le développement et la promotion de NEM se déroulent sous la bannière NEM Group. Le projet n’a aucun historique de collecte de fonds auprès d’investisseurs, de fondateurs ou de capital-risqueurs.

Le réseau NEM a subi un fork en août 2017 pour réduire les frais de transaction.

La blockchain Symbol du NEM est interopérable avec tout réseau public ou privé, y compris les réseaux de couche 2.

En janvier 2018, la bourse japonaise Coincheck a annoncé que plus de 534 millions de dollars de jetons XEM avaient été volés par des pirates informatiques – une somme plus importante que celle volée lors du tristement célèbre piratage de Mt Gox. Deux mois plus tard, NEM a annulé sa recherche des pirates informatiques et a indemnisé chaque victime de 0,83 $ pour chaque jeton XEM perdu à la suite de la violation.