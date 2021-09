Nemanja Bjelica des Warriors a dit à Andrew Wiggins de se faire vacciner

La NBA approche de sa première saison complète avec des vaccins sûrs et efficaces pour COVID-19 largement disponibles, et malgré le taux de vaccination élevé de la ligue (environ 90 %), un certain nombre de réfractaires sont parmi les plus grandes stars de la ligue.

Kyrie Irving et Bradley Beal ne sont toujours pas vaccinés. Beal a passé une partie de sa séance de la journée médiatique du lundi à répéter la désinformation sur les vaccins et à suggérer à tort que des cas révolutionnaires – quelque chose qui existe avec n’importe quel vaccin – ont montré pourquoi il n’avait pas besoin de se faire vacciner lui-même. Irving, qui peut manquer les matchs à domicile en raison de son statut, a évité de discuter de questions liées aux vaccins lors d’une vidéoconférence.

Et puis, il y avait Andrew Wiggins.

Le swingman des Golden State Warriors devrait actuellement manquer les matchs à domicile après le refus de sa demande d’exemption religieuse au mandat de vaccination de San Francisco pour les événements en salle. Alors que Wiggins participait en personne à la journée médiatique de Warriors, il a passé la majeure partie de sa session à présenter son refus de se faire vacciner comme une «croyance personnelle» plutôt que comme un mépris effronté pour la santé publique. C’était embarrassant.

Andrew Wiggins dit qu’il est dos au mur pic.twitter.com/uSe0VT1aQe -Alex. (@dubs4o8) 27 septembre 2021

pic.twitter.com/ufyZotfFo2 – suivez @dubs4o8 (@quickclipscfb1) 27 septembre 2021

Wiggins a déclaré qu’il voulait garder son statut de vaccination privé, mais ce ne sera pas vraiment un mystère s’il n’est même pas autorisé à entrer dans le Chase Center.

Ce n’était pas tout. Dans les instants qui ont suivi la conférence de presse de Wiggins, son propre coéquipier avait un message pour lui.

Selon le chroniqueur de San Jose Mercury News, Dieter Kurtenbach, le grand homme des Warriors, Nemanja Bjelica, a dit à Wiggins de « tirer le coup » lorsqu’il a vu Wiggins dans le couloir. Wiggins a apparemment répondu qu’il s’agissait d’une “foule difficile” là-dedans.

De Bjelica à Wiggins dans le couloir : « Obtenez le coup. » Wiggins : Une foule difficile là-dedans, mec. – Dieter Kurtenbach (@dieter) 27 septembre 2021

Si Wiggins reste non vacciné, il perdrait potentiellement plus de 15 millions de dollars. C’est beaucoup d’argent à perdre parce que vous ne voulez pas prendre les mesures nécessaires pour lutter contre une pandémie dévastatrice. Mais même du point de vue du basket-ball, ce refus empêche les Warriors de s’appuyer sur Wiggins en tant que joueur et coéquipier.

Il est temps que Wiggins s’en rende compte.