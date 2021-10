Nemanja Matic conseille à la star de l’Académie de faire partie de la première équipe de Manchester United

Nemanja Matic a pressenti une star de l’Académie pour frapper la première équipe de Manchester United au cours des prochaines saisons.

Matic, qui a un de ses propres enfants à la United Academy, pense que Anthony Elanga pourrait faire une percée dans la configuration senior très prochainement. Les opportunités d’Elanga en équipe première ont été importantes cette saison avec seulement 17 minutes qui lui ont été accordées par Ole Gunnar Solskjaer.

Le joueur de 19 ans a joué les dernières minutes de la récente défaite de la Coupe EFL contre West Ham.

Il a fait ses débuts à United contre Leicester en Premier League la saison dernière en mai et a joué les 90 minutes complètes le dernier jour de la saison contre les Wolves.

Solskjaer s’est également tourné vers Elanga en pré-saison, mais après les arrivées estivales de Jadon Sancho et les options offensives de Cristiano Ronaldo United ont été gonflées.

Ronaldo a commencé quatre des cinq matchs de Premier League auxquels il a été éligible, tandis que Sancho a disputé sept apparitions en championnat malgré un lent début de vie à Old Trafford.

Les ajouts ont signifié qu’Elanga a été rejeté dans l’ordre hiérarchique et a joué dans l’équipe de Premier League 2.

Elanga a marqué quatre buts en quatre matchs pour l’équipe des moins de 23 ans et a récolté une passe décisive.

Et Matic, 33 ans, ne pense pas qu’il faudra longtemps avant qu’Elanga n’entre dans le premier XI de Solskjaer.

«Je suis toujours heureux d’aider les joueurs quand ce sont de bons gars qui veulent s’améliorer, ils veulent écouter et apprendre. Anthony est l’un des jeunes joueurs qui respecte les joueurs plus âgés que lui et les joueurs qui ont plus d’expérience », Matic a déclaré à ManUtd.com.

«Je suis donc très heureux de la façon dont il s’améliore et de la façon dont il s’entraîne et joue dans les matchs.

« Je pense donc qu’il est un joueur très important pour nous, à l’avenir, comme je le vois dans le premier XI dans les prochaines saisons à venir.

« Je ne sais pas quel est le secret de la United Academy mais, chaque année, ils amènent quelques joueurs de haut niveau dans la première équipe. »

Trois clubs en lice pour signer Paul Pogba de Man Utd

Bruno doute

Pendant ce temps, Solskjaer a dévoilé quels joueurs seront disponibles ce week-end. United affrontera Liverpool dans un énorme affrontement à Old Trafford dimanche.

Lors de la conférence de presse d’avant-match, Solskjaer a dit: « Je vais laisser du temps à tout le monde, j’espère pouvoir choisir parmi une équipe en pleine forme, je pourrais être sans deux ou trois. Bruno [Fernandes] peut-être un doute, mais il fait tout ce qu’il peut pour être prêt.

Interrogé sur les hommes de Jurgen Klopp, Solskjaer a ajouté: « Ils sont sur une excellente forme, des compétences individuelles contre lesquelles vous ne pouvez presque pas vous défendre, mais en tant qu’équipe, nous devons être compacts, agressifs et donner chaque goutte de nous, connaissances, état d’esprit fort, énergie physique.

LIRE LA SUITE: Ronaldo lance un cri de ralliement de cinq mots à Man Utd après avoir nommé la source des luttes de Solskjaer