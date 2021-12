Nemanja Matic et David de Gea s’ouvrent sur Ralf Rangnick – Man United News And Transfer News

Les stars de Manchester United, Nemanja Matic et David de Gea, ont été occupés à discuter de ce que c’est que de travailler sous Ralf Rangnick et de ce à quoi les fans peuvent peut-être s’attendre cette saison, à commencer par le choc contre Newcastle United.

Selon le Mirror, Matic a déclaré: «Je pense que c’est la ligue la plus difficile jusqu’à présent. Quand je suis arrivé en 2009, il n’y avait que Chelsea et Man United qui étaient en compétition.

«Maintenant, il y a beaucoup d’équipes qui ont une chance de gagner. Les plus petits se sont beaucoup améliorés et achètent des joueurs de haut niveau.

Il a ajouté : « Bien sûr, il [adaptation] cela prendra du temps, mais nous avons suffisamment de talent dans l’équipe pour comprendre rapidement et jouer comme il veut que nous…

«Nous comprenons ses idées et comment il veut jouer, ce qu’il attend de nous à chaque poste. Petit à petit, nous serons là où il veut que nous soyons.

Selon le MailAcc, Matic a déclaré : « Nous voulons bien sûr terminer dans les quatre premiers et gagner la Ligue des champions et la FA Cup. On verra mais c’est notre objectif.

« Ces matchs, nous sommes favoris mais nous devons le montrer sur le terrain. Newcastle est dans une mauvaise position mais c’est un grand club avec de gros joueurs et ils se battront pour rester dans la ligue.

Selon le site officiel du club, De Gea a déclaré : « Nous nous sommes entraînés dur, bien sûr. C’est très intense, chaque séance d’entraînement, chaque moment avec lui [Rangnick] est intense.

«Il faut se donner à 100 % à chaque fois à l’entraînement et dans les matchs. Voyons voir. Ce n’est que le début, cela fait quelques semaines, alors voyons dans le futur.

« L’équipe s’entraîne avec énergie, avec rythme, et maintenant nous devons le montrer dans les grands matchs. »

Matic n’a certainement pas tort lorsqu’il parle de la force de la ligue, mais ce que les fans souhaitent voir, c’est une façon identifiable de jouer et d’encourager les performances.

De toute évidence, les supporters n’accepteront rien de moins qu’une place parmi les quatre premiers, mais ils en ont marre du manque de structure et d’encadrement qui a vu la fin du règne d’Ole Gunnar Solskjaer.

Le peu de temps que Rangnick a passé au club jusqu’à présent a suggéré que ces deux questions ont été ou sont traitées et il est donc facile de voir pourquoi les fans sont déjà impressionnés et d’accord avec lui.

De l’extérieur, il semble que les joueurs le soient aussi et j’espère que les résultats et les performances s’amélioreront.

De Gea a été félicité par Rangnick qui a même qualifié publiquement l’Espagnol expérimenté de gardien de but numéro un du club.

Cela a semblé instantanément rebuter Dean Henderson, qui serait maintenant désireux de déménager ailleurs afin d’obtenir plus de minutes.

Néanmoins, United affrontera Newcastle lundi et doit sécuriser les trois points afin de continuer à grimper dans le classement.