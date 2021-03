Nemanja Matic s’est moqué de Bruno Fernandes et Cristiano Ronaldo sur les réseaux sociaux après que ce dernier se soit vu refuser un vainqueur tardif pour le Portugal contre la Serbie le week-end dernier.

Le match de qualification pour la Coupe du monde de samedi entrait dans les dernières secondes avec un score de 2-2 avant que la superstar de la Juventus n’ait l’air de rentrer à la maison pour un vainqueur.

Matic s’est moqué de Fernandes et Ronaldo après que ce dernier se soit vu refuser un vainqueur tardif contre la Serbie le week-end dernier

Tout comme il semblait que l’effort tardif de Ronaldo avait dépassé la ligne de but, le capitaine serbe Stefan Mitrovic a glissé pour dégager. L’arbitre Danny Makkelie et son équipe d’officiels néerlandais ont refusé de donner le but, malgré les protestations.

Le joueur de 36 ans était furieux et s’est mérité une réservation pour affronter l’arbitre assistant avant de jeter le brassard de son capitaine au sol avec dégoût.

Et mardi, Matic a taquiné à la fois Ronaldo et son coéquipier de Man United Fernandes en collant une photo de l’incident de la ligne de but sur le casier de ce dernier à Old Trafford.

Matic a trollé son coéquipier et Ronaldo sur les réseaux sociaux

Ronaldo était furieux de la décision et était réservé pour son explosion

Il a tagué Ronaldo et Fernandes dans un message, écrivant: « Juste en ligne maintenant, est-ce clair maintenant? »

Makkelie aurait été « embarrassé » et s’est « excusé » auprès du sélectionneur portugais Fernando Santos après avoir échoué à repérer que la frappe de Ronaldo avait franchi la ligne.

Santos, le manager des champions d’Europe en titre, a depuis affirmé que Makkelie avait reconnu l’erreur commise et insisté sur le fait que le VAR devrait être utilisé pour les éliminatoires de la Coupe du monde.

Il a déclaré à RTP: «Nous avons marqué un but qui n’a pas été donné lorsque le ballon est entré. Dans un match de ce niveau, ce n’est pas possible.

«L’arbitre s’est excusé auprès de moi dans la cabine et m’a dit qu’il était gêné. J’étais dans le vestiaire avec lui et je me suis excusé.

«Il m’avait dit sur le terrain qu’il allait voir les images et que si c’était le cas, il m’appelait pour m’excuser – et c’était le cas.

«Je lui ai dit sur le terrain qu’il n’y avait pas de technologie VAR ou de ligne de but – l’une des choses qu’il m’a dit était que la ligne de but était importante – mais je lui ai dit que le ballon était à un demi-mètre du but.

«Il n’y avait aucun obstacle entre le gardien de but et la ligne de but. [It is a] problème parce que nous avons dessiné. Nous devons repenser.

«Les arbitres sont humains et font des erreurs, mais c’est pourquoi il y a le VAR et la technologie de la ligne de but pour éviter cela.»