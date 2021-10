Nemanja Motika du Bayern Munich plaide pour un avenir en équipe première

L’espoir du Bayern Munich Nemanja Motika a connu un début de saison fantastique avec le Bayern Munich II.

Motika a inscrit 13 buts et six passes décisives en 15 matchs de Regionalliga jusqu’à présent et un but en deux matches pour l’équipe allemande des moins de 19 ans. À tout juste 18 ans, Motika montre qu’il a le talent et le talent pour marquer potentiellement une percée dans l’équipe première du Bayern Munich… mais quand ?

Si cela dépendait de l’ailier, ce serait le moment, car son objectif est de rivaliser avec des joueurs comme Serge Gnabry, Kingsley Coman et Leroy Sane pour une place dans le onze de départ.

« J’ai de grandes ambitions et une vision claire. Je sais que si je continue dans cette direction ce sera bien. J’ai également parlé aux gens du club, je pourrais signer un contrat professionnel », a déclaré Motika (tel que capturé par Tz).

L’accord actuel de Motika court jusqu’à la saison 2022/2023.

Le jeune est convaincu qu’il est prêt à se battre pour le temps de jeu avec des joueurs comme Coman, Gnabry et Sane.

« Je peux déjà rivaliser avec des joueurs comme Sané et Coman », a déclaré Motika.

Motika, cependant, a fait l’objet de mesures disciplinaires de la part du club et devra affiner cette partie de sa personnalité pour aider à montrer au club qu’il a la maturité nécessaire pour gérer un avenir avec la première équipe.