Nene Leakes a plus à dire sur le mémorial du mari disparu de Cynthia Bailey

Nene Leakes parle davantage de sa décision de faire de l’ombre à son ancienne co-star de Real Housewives of Atlanta, Cynthia Bailey. Récemment, Leakes a parlé de l’absence de Bailey du service commémoratif de son mari de longue date, Gregg. Les deux anciens camarades de casting étaient séparés depuis des années. Bien que Bailey n’ait pas assisté au mémorial, elle a rendu visite à Leakes dans son restaurant et salon de Géorgie, The Linnethia. Mais apparemment, Leakes n’a pas été impressionné.

« Elle n’est même pas venue au repas », a déclaré Leakes lors d’une interview à la radio sur V-103’s Atlanta. « Elle est venue, genre, une semaine plus tard après que tout ait été fait. Elle est venue dans mon salon. »

Dans une interview avec E! Daily Pop de News, Bailey a répondu aux affirmations de Leakes. « Laissez-moi d’abord dire ceci: je sais que NeNe pleure toujours la perte de son mari », a-t-elle déclaré. « Et vous ne pouvez pas dire aux gens comment pleurer… Cependant, je pense que – vous savez, parlant pour moi-même – je suis venu avec les meilleures intentions. Je n’ai pas pu assister à la célébration de Gregg mais c’était mon mission dans la vie pour m’assurer que je me connecte avec NeNe une fois que je suis retourné à Atlanta. Et je l’ai fait. » Bailey a expliqué qu’elle et son mari Mike Hill étaient à LA au moment de la cérémonie de Gregg.

Bailey a poursuivi: « Quand nous nous sommes connectés, pour moi, c’était encore mieux que si j’étais allé à la célébration parce que j’ai pu passer du temps réel avec elle en tête-à-tête », a-t-elle ajouté. « Nous avons ri, nous avons bu, nous avons fumé du narguilé, nous avons dansé. J’étais comme, c’est comme ça que ça devait être, parce que j’avais l’impression d’avoir au moins renoué avec mon vieil ami à un niveau respectueux. Et c’est pourquoi J’étais là. Je suis très clair que nous ne sommes plus amis. Mais dans l’esprit du bien-aimé Gregg Leakes, je voulais aller m’asseoir avec mon vieil ami.

Leakes donne suite à la récente interview de Bailey. Elle est allée sur sa page Instagram pour partager une explication plus longue de ses commentaires. « On m’a demandé si Cynthia avait assisté au repas de Gregg, non, elle ne l’a pas fait », a-t-elle déclaré. « J’ai répondu à la question très honnêtement. Je suis une personne très honnête, euh, elle n’a pas participé. Cela m’a-t-il dérangé qu’elle ne soit pas présente? Non, il semblait que cela dérangeait d’autres personnes parce que d’autres personnes viennent toujours me demander Cela ne m’a pas dérangé. Elle s’est présentée une semaine plus tard au salon, super. «

En ce qui concerne le souvenir de Bailey de leur séjour à The Linnethia, elle est d’accord. « Nous avons passé un moment formidable. Je pense qu’elle a dit quelque part que nous avons passé un bon moment », a-t-elle déclaré. « C’était gênant pendant environ 10 minutes, puis nous avons passé un bon moment. Nous avons passé un moment formidable, nous avons ri, nous avons fait la fête, nous nous sommes bien amusés. Cela ne m’a pas vraiment dérangé, d’accord? ce que c’était. Il comprenait ce qu’il traversait. Il savait qu’il allait mourir.

Bailey dit qu’elle a eu l’aide de Marlo Hampton, une autre star de RHOA, pour orchestrer ses retrouvailles avec Leakes. Leakes et Hampton restent des amis proches. Parmi les autres femmes au foyer présentes figuraient Porsha Williams, Phaedra Parks et Kenya Moore.