NeNe Leakes a un nouvel homme après avoir dit que son mari avait donné sa bénédiction

« Gregg et moi avons eu une conversation très larmoyante avant son décès », a-t-elle expliqué. « Ses mots pour moi étaient ‘sois heureux, garde le sourire et celui qui te trouve, en a trouvé un bon.' »

En septembre, NeNe a parlé de la perte de son mari et de son adaptation à sa « nouvelle normalité » dans son histoire Instagram. Le couple, qui s’est marié pour la première fois en 1997, a été ensemble pendant 14 ans avant de divorcer en 2011 pour se remarier seulement deux ans plus tard en 2013.

« Vous savez, j’ai tout un groupe de personnes qui viennent chez moi tous les jours pour faire des choses différentes avec moi », a-t-elle déclaré, « alors essayant de ne pas penser aux événements qui se sont récemment produits. »

Elle a également dévoilé une coiffure blonde ondulée et a expliqué à quel point c’était « bien d’être avec d’autres personnes » au milieu de son chagrin alors qu’elle était assise au salon de coiffure.

« J’ai des bons et des mauvais jours, mais oui, ils disent que c’est normal », a-t-elle partagé. « Certains jours je suis debout, certains jours je suis en panne. Aujourd’hui, j’avais envie d’aller au salon, donc c’était bien. Normalement, je ne vais pas au salon. J’ai l’habitude de laisser les gens venir chez moi. Alors Aujourd’hui, j’ai décidé de me rendre au salon en voiture et de m’asseoir dans le salon avec d’autres femmes. C’était bien d’être avec d’autres personnes. Alors oui, les bons et les mauvais jours.