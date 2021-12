Nene Leakes n’a qu’un objectif à la suite du décès de son mari de longue date, Gregg : être heureuse. L’ancienne star de Real Housewives of Atlanta, 54 ans, a perdu Gregg en septembre après une bataille de trois ans contre le cancer du côlon. Les deux étaient ensemble depuis 1996 et avaient un fils ensemble. Ils se sont mariés en 1997, ont divorcé pendant la saison 4 de la téléréalité et se sont remariés pendant la saison 5. Maintenant, Leakes a fait ses débuts avec un nouvel homme avec qui elle sort, ce qu’elle a dit que son mari a approuvé avant sa mort. Bien que certains fans ressentent le sentiment de Bravo qu’elle est passée trop vite, Leakes dit que la vie est trop courte pour mettre sa vie en pause et elle l’a fait savoir dans une publication Instagram. « Je veux juste être heureuse… c’est tout », a-t-elle légendé une photo d’elle souriante à côté d’un emoji en forme de cœur et du hashtag #onelife.

Leakes sort avec un homme d’affaires nommé Nyonisela Sioh. Sioh possède une entreprise de costumes de couture à Charlotte, en Caroline du Nord, et est originaire du Libéria, en Afrique. Leakes a été présenté à Sioh par Peter Thomas. Thomas était auparavant marié à l’ancienne meilleure amie et co-star de Leakes, Cynthia Bailey.

On ne sait pas depuis combien de temps le couple sort ensemble, mais Leakes dit que Gregg lui a donné sa bénédiction. Dans une interview exclusive avec The Shade Room, Leakes a rappelé l’une de ses dernières conversations avec Gregg. « J’aimerai Gregg pour toujours et à jamais ! Le deuil est difficile ! Encore plus difficile et déprimant seul », a-t-elle déclaré. « Gregg et moi avons eu une conversation très larmoyante avant son décès. Ses mots pour moi étaient ‘sois heureux, garde le sourire et celui qui te trouve, en a trouvé un bon.' »

Leakes a été photographiée avec Sioh lors de sa 54e fête d’anniversaire la semaine dernière. Elle et le fils de Gregg, Brent, lui ont organisé une fête surprise dans son salon de Géorgie. Quelques jours plus tard, Leakes a partagé des photos d’elle et de Sioh en train de célébrer à Miami, en Floride. Une source a déclaré à Access Hollywood que les deux étaient « amoureux ».

Sioh est un père aussi. Il a un fils. Il est aussi apparemment un designer au sein de l’entreprise de costumes qu’il possède. Le mois dernier, Sioh a posté une photo de lui-même, écrivant « Le moment où vous pensez savoir quelque chose à l’envers est le moment où vous arrêtez d’écouter. C’est à ce moment-là que vous reculez plus vite que vous n’avez progressé. » Leakes a répondu: « J’aime tout ça. »