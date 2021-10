Nene Leakes de ‘RHOA’ répertorie le manoir de Géorgie des semaines après la mort de son mari Gregg

L’ancienne star de Real Housewives of Atlanta, Nene Leakes, a récemment connu des changements majeurs. La propriétaire de la boutique Swagg pleure le décès, le 2 septembre, de son mari de longue date, Gregg, décédé des complications d’un cancer du côlon. Nene est devenue la gardienne de Gregg au milieu de sa maladie et la manière dont le cancer a eu un impact sur leur mariage a été documentée lors de ses deux dernières saisons de la série. Maintenant, la légende de la télé-réalité vend son manoir de Géorgie, la maison qu’elle partageait avec Gregg depuis 2015.

TMZ rapporte que Nene a acheté le manoir en 2015 pour 2,1 millions de dollars. Elle a récemment mis la maison en vente pour 4 millions de dollars. La maison de style méditerranéen mesure près de 10 000 pieds carrés et est équipée de 5 chambres, 7 salles de bains. La maison dispose également d’une piscine de style complexe avec des cascades. Son célèbre dressing dont on a le plus parlé lors d’une de ses scènes d’explosion sur RHOA reste dans un état impeccable. Nene aurait investi beaucoup d’argent dans la maison pour en faire ce qu’elle semble être aujourd’hui.

La maison de Nene se trouve au milieu d’une communauté de country club fermée et unie adjacente à un terrain de golf. Les vues sur l’aménagement paysager sont certainement un plus. Nene travaille avec Elaine Richardson avec Atlanta Fine Homes Sotheby’s International Realty sur la vente de la maison.

On ne sait pas quel sera le prochain mouvement de Nene. Elle possède un salon et un restaurant en Géorgie, The Linnethia, qu’elle a ouvert cette année avec l’aide de Gregg. À partir de maintenant, elle se concentre sur le deuil, disant à People Magazine que ses journées sont remplies de hauts et de bas extrêmes. “Je n’arrête pas de me dire qu’il est en voyage et qu’il reviendra tout de suite”, dit-elle. « J’attends toujours qu’il rentre à la maison.

Nene et Gregg se sont mariés pour la première fois en 1997 avant de divorcer en 2012. Ils se sont remariés en 2013 et sont restés ensemble jusqu’à sa mort. Nene trouve du réconfort dans leur histoire d’amour, racontant à People qu’elle a dit à Gregg dans ses derniers jours : « Je t’ai épousé deux fois, fou !