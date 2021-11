NeNe Leakes devrait-il revenir à RHOA ? Kenya Moore pèse

De vraies femmes au foyer à gogo.

Kenya Moore est non seulement sur le point de revenir pour la saison 14 de Les vraies femmes au foyer d’Atlanta, mais elle joue également dans le nouveau spin-off de Real Housewives de Peacock, Real Housewives Ultimate Girls Trip.

Les fans de Bravo ont regardé l’ancienne Miss USA s’affronter avec Chanteur Ramona dans la bande-annonce de la série très attendue, et maintenant, le Kenya révèle en exclusivité ce qui s’est vraiment passé entre elle et la star de The Real Housewives of New York.

« Je n’ai jamais vraiment passé de temps avec Ramona, je viens juste d’entendre parler d’elle », a expliqué Kenya pendant E! News’ Daily Pop le lundi 8 novembre. « Vous savez, sa réputation la précède. Et je pense juste que je l’appelais beaucoup à propos de son comportement avant même de commencer le voyage. »

Selon le Kenya, cela incluait « d’exposer les filles au COVID après que nous étions, comme, dans la bulle ».

« Je me suis dit : ‘Oh, non. Tu ne mettras pas ma santé en danger' », a-t-elle ajouté. « Je pense que je l’ai juste appelée, et elle n’a pas aimé ça. »