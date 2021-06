Nene Leakes dit que RHOA n’est plus la même après sa sortie ⋆ .

in

Personnalité de la télévision Nene Leakes a clairement indiqué que les vraies femmes au foyer d’Atlanta n’étaient pas les mêmes sans elle.

Dans une interview avec Jason Lee sur Hollywood Unlocked Uncensored, l’ancienne femme au foyer, qui est partie après 13 saisons, a comparé son absence dans l’émission au groupe R&B L’enfant du destin sans pour autant Beyoncé.

«C’est un peu difficile d’avoir le groupe Destiny’s Child et de sortir Beyoncé et de penser toujours que vous avez Destiny’s Child. C’est un peu difficile à faire. Tu sais ce que je veux dire? C’est un peu comme, non… non. Je veux Beyoncé.

Leakes a également déclaré: «Il est très difficile d’aller au restaurant de hamburgers en bas de la rue et de penser que vous allez avoir un Happy Meal. Je veux dire, McDonald’s a lancé le Happy Meal.

“Il est très difficile, d’une manière très agréable, d’aller quelque part et de penser que vous pouvez remplacer quelque chose que quelqu’un a commencé”, a-t-elle poursuivi.

En septembre, Leakes a annoncé son départ de la série après “une négociation extrêmement longue, épuisante, fatigante et émotionnelle” dans les coulisses, selon Entertainment Weekly.

Leakes a également critiqué publiquement le producteur de Bravo Andy Cohen, le qualifiant de “raciste” et de “maître manipulateur” dans une série de tweets.

Lee a ensuite demandé à Leakes si la discrimination à laquelle elle était confrontée s’était produite avant qu’elle n’en parle.

« Je peux dire que ce n’est jamais rien qui se passe du jour au lendemain. Je peux aussi vous dire que je ne suis pas un menteur. Je ne me réveille pas et décide de mentir », a répondu Leakes.

«Je peux aussi vous dire que si une femme noire vous dit qu’elle a été violée, qu’elle a été maltraitée, qu’elle a été discriminée, vous devriez probablement écouter très attentivement. Il n’y a pas de fumée sans feu.”

Lee a ensuite mentionné le coéquipier de RHOA Kandi Burrus qui « n’a pas écouté les filles qui ont fait des réclamations contre Minuscule et TI » et lui a demandé si elle avait écouté Leakes sur ses allégations de discrimination.

Leakes a rappelé que Buruss l’avait licenciée publiquement de l’organisation de The Great Xscape Tour pour avoir utilisé le mot «viol» lorsqu’elle s’était disputée avec un chahuteur qui lui avait dit de se «tuer».

« Quand toutes ces allégations de viol ont été portées contre TI et Tiny, je ne l’ai pas entendue une seule fois dire : « Tu ne peux pas venir en tournée avec nous, Tiny ou tu ne peux pas faire le Verzuz avec nous, Tiny » dit Fuites. “Elle a publiquement annoncé que” Nene ne pouvait plus participer à cette tournée avec nous “et il n’y a aucune allégation de viol contre moi.”

Dans sa vie post-réalité, Leakes s’est lancée dans une nouvelle entreprise avec son mari Greg lors de l’ouverture du Linnethia Lounge à Duluth, en Géorgie, en mai.

Leakes a déclaré qu’elle ne se sentait pas mal pour les nouvelles femmes qui l’ont remplacée car elles sont “prêtes à travailler pour 1 000 $ par épisode”.

