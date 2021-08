Nene Leakes dit que son mari Gregg “passe de l’autre côté” .

Le mari de l’ancienne star de Housewives of Atlanta Nene Leakes est “en train de passer de l’autre côté”, a-t-elle annoncé aux clients dans un salon d’Atlanta samedi soir.

Gregg Leakes, 67 ans, a reçu un diagnostic de cancer du côlon de stade trois en 2018. Depuis lors, il est en rémission, jusqu’à il y a quelques mois, lorsque Leakes a annoncé que le cancer de son mari était réapparu.

Au cours de la 11e saison de Real Housewives of Atlanta, les téléspectateurs ont pu voir les difficultés que le couple a endurées alors qu’ils coopéraient avec le cancer de Gregg et tentaient de maintenir un mariage sain.

“J’espère que vous appréciez le salon ce soir”, a déclaré Leakes avant de parler au public de l’état de son mari. « S’il vous plaît, je demande à tout le monde dans ce salon, je n’avais aucune idée que j’allais entrer ici et prendre ce microphone et faire cette annonce mais je veux dire ceci… Je veux être en paix. Quand tu me vois et que tu vois mon fils, donne-nous beaucoup d’amour, d’accord ? Mon mari est en train de passer de l’autre côté… Vous ne savez pas à quoi nous avons affaire en ce moment.

Les deux sont mariés depuis 24 ans et ont deux fils ensemble.

Les stars de la télé-réalité NeNe Leakes et Greg Leakes posent pour des photos lors de l’ouverture du magasin de détail SWAGG en mai 2019 au MGM National Harbor à Oxon Hill, Maryland. (Photo de Tasos Katopodis/. pour MGM National Harbor)



La triste nouvelle à propos de Gregg survient des mois après que Leakes se soit ouvert à la marque Jasmine dans un chat en direct sur Instagram sur le retour de son cancer.

“Il a été à l’hôpital, demain ce sera une semaine”, a-t-elle déclaré lors d’une interview fin juin. « Je suis sûr qu’il sera à la maison dans environ une semaine. Il a dû se faire opérer, [because] son cancer est revenu.

Des parties du voyage de Gregg vers la rémission ont été documentées dans les vraies femmes au foyer d’Atlanta en 2019. Le voyage émotionnel du couple était rempli de larmes, d’arguments, de larmes et d’inquiétudes générales quant à la manière de réparer leur relation, alors que les deux individus étaient sous un stress insurmontable.

À un moment donné, Leakes a proposé que le couple divorce au milieu du traitement de Gregg pour apaiser les tensions à la maison. Le couple avait déjà divorcé en 2011, avant de se remarier en 2013.

“C’est notre affaire, donc quand les gens nous approchent et disent:” tu es impoli “, parce que vous ne voulez pas dire” joyeux anniversaire “, mon mari est en train de mourir à la maison”, a déclaré Leakes aux membres du public qui l’ont qualifiée de “grossière”. pour ne pas avoir reconnu un anniversaire dans la couronne.

Le cancer du côlon ou colorectal affecte de manière disproportionnée les Afro-Américains, car ils sont 20 % plus susceptibles d’avoir un cancer et 40 % plus susceptibles d’en mourir.

La mort de l’acteur de Blank Panther Chadwick Boseman en 2020, qui luttait tranquillement contre le cancer pendant quatre ans, a mis en lumière l’importance pour les Afro-Américains, et en particulier les hommes noirs, de se faire dépister pour la maladie mortelle.

« Donc, s’il vous plaît, donnez-nous un peu de respect. Donnez-nous un peu d’amour, d’accord », a continué Leakes à dire à la foule. “Vous voyez mon fils ici, il a mal, j’ai mal… Nous sommes entrés ici parce que nous devons entrer ici parce que nous avons cette entreprise mais mon mari est en train de perdre la vie en ce moment même.”

Leakes a posté une photo du mot “cassé” sur son Instagram en fin d’après-midi de dimanche. Il n’y a eu aucune autre mise à jour sur l’état actuel de Gregg.

