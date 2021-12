NeNe Leakes et son nouveau petit ami sortent à Miami, montrant un petit PDA

NeNe Fuites et son nouvel homme en est déjà à ce stade – nous sommes assez proches pour un stade d’affection publique, et ils l’affichent à Miami.

NeNe et l’homme d’affaires BF, Nyonisela Sioh, a frappé M. Chow dans MIA samedi soir … et en sortant du point chaud, ils souriaient et se tenaient la main. Il avait également une emprise sur un stogie dans son autre main alors qu’ils célébraient apparemment son anniversaire.

Son catsuit à imprimé léopard chaud aurait attiré beaucoup d’attention à lui seul – mais le PDA avec Nyonisela était encore plus accrocheur. C’est un gros problème, car, comme nous l’avons signalé pour la première fois … c’est la première relation de Nene depuis que son mari Greggest décédé plus tôt cette année.

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

L’ex-Real Housewife et le propriétaire de l’entreprise de costumes de couture ont fait tourner les têtes pour la première fois la semaine dernière lors de sa fête d’anniversaire à ATL, où ils dansaient ensemble et se rapprochaient clairement.

Nous ne savons pas exactement quand ils ont commencé à sortir ensemble, mais nous savons Pierre Thomas joué entremetteur pour eux. Peter et Nyonisela se connaissent depuis la Caroline du Nord.

NeNe a dit que Gregg lui avait donné sa bénédiction pour trouver un nouvel amour – et c’est génial de la voir à nouveau heureuse.