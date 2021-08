Nene Leakes partage une mise à jour dévastatrice sur son mari Gregg

La star de Real Housewives of Atlanta, Nene Leakes, a partagé des nouvelles déchirantes sur la bataille de son mari Gregg Leakes contre le cancer. Leakes s’est entretenue avec des invités dans son salon Linnethia à Duluth, en Géorgie, samedi, disant à tout le monde que Gregg “passait de l’autre côté”. Gregg, 67 ans, a reçu un diagnostic de cancer du côlon de stade 3 en 2018. Il est entré en rémission pendant deux ans, mais le cancer est revenu en juin.

Dans des images partagées par la page Instagram OnSite !, Leakes a été vue en train de parler avec des invités après que les clients l’ont qualifiée de “grossière” pour ne pas avoir reconnu l’anniversaire d’un client. Elle a commencé son discours en notant que Gregg “passait de l’autre côté” et a dit aux invités qu’ils ne comprenaient pas ce qu’elle et sa famille traversaient. “Nous sommes entrés dans ce salon parce que nous devions entrer dans ce salon parce que c’est notre affaire”, a déclaré Leakes, note Page Six. “Alors, quand les gens s’approchent et disent:” tu es impoli parce que tu ne veux pas dire joyeux anniversaire “, mon mari est à la maison en train de mourir. Je ne veux pas dire” joyeux anniversaire “, d’accord? “”

(Photo : Paras Griffin/.)

Après que ses commentaires aient circulé sur les réseaux sociaux, Leakes, 53 ans, s’est rendue sur Instagram où elle a partagé une lecture de mème, “Broken”. L’image comprenait un cœur brisé et un emoji en prière. Leakes n’a pas inclus de légende, mais ses collègues et fans ont compris à quoi faisait référence le message. “Je t’aime de tout mon cœur”, a écrit Tamar Braxton. “Je prie beaucoup pour vous et votre famille”, a écrit la rappeuse Trina. “Nous prions pour vous les gars”, a écrit Rasheeda, star de Love & Hip Hop: Atlanta.

Leakes et Gregg se sont mariés en 1997 et ont divorcé en 2011, mais ils se sont remariés en juin 2013. Gregg a reçu un diagnostic de cancer du côlon de stade 3 en 2018. Son cancer était en rémission jusqu’en juin, lorsque Leakes a déclaré aux fans sur Instagram que son mari était de retour dans le hôpital pour plus de chirurgie. Lors de la session Instagram Live, elle a déclaré que son mari semblait “super petit” ces derniers temps. “Si vous avez déjà côtoyé quelqu’un qui a déjà eu un cancer, il est différent. Il est différent”, a-t-elle déclaré à l’époque, rapporte Us Weekly.

Après avoir reçu un diagnostic de cancer, Gregg a publié un message sur Instagram s’excusant de prendre Leakes pour acquis. “Nous blessons toujours ceux que nous aimons.. parce qu’ils nous permettent de les blesser plutôt que de revenir en arrière”, a-t-il écrit en janvier 2019. “Je suis fatigué de blesser ma femme qui essaie seulement de bien prendre soin de moi et veut seulement le meilleur pour moi aussi. Elle mérite beaucoup plus pour ses efforts acharnés et ses heures inlassables passées avec moi. Je prie Dieu pour qu’il se ressaisisse. Le cancer VA changer votre vie…”

Leakes était l’un des acteurs originaux de The Real Housewives of Atlanta. Elle a joué dans les sept premières saisons avant de revenir en tant que membre de la distribution masculine pour les saisons 10, 11 et 12. “Je suis tellement heureuse de pouvoir dire que je faisais partie d’un genre qui a ouvert une porte à la réalité des ensembles noirs émissions », a déclaré Leakes dans une vidéo YouTube de septembre 2020. “Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont admiré au fil des ans. Je tiens à remercier Bravo pour tous les souvenirs. Merci au casting pour tous les souvenirs.”