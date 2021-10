Claudia Jordan admet qu’elle s’est sentie « déclenchée » quand NeNe Fuites semblait lui faire de l’ombre lors d’une récente interview sur son défunt mari Gregg Leakes.

Gregg est décédé le mois dernier à l’âge de 66 ans à la suite d’une bataille contre le cancer du côlon. S’adressant à la station de radio d’Atlanta V-103 mercredi, Leakes a appelé ses anciennes co-stars de Real Housewives of Atlanta, en particulier Cynthia Bailey pour ne pas avoir assisté au service de retour à la maison de son mari.

« [Cynthia] n’est même pas venu au repas. Elle est arrivée une semaine plus tard après que tout ait été fait », a déclaré NeNe, tel que rapporté par The Neighbourhood Talk.

« Elle est venue dans mon salon », a-t-elle ajouté. « C’est vraiment difficile d’expliquer ‘Femmes au foyer’. C’est presque comme une famille dysfonctionnelle.

NeNe a également noté qu’elle était restée en contact avec Némésis Kim Zolciak-Biermann depuis les funérailles de Gregg, mais elle a fustigé ses collègues «femmes au foyer» pour le cadeau de condoléances bon marché qu’elles lui ont envoyé.

Écoutez-la raconter via le clip ci-dessous.

« En fait, j’ai été surpris parce que le premier ensemble de fleurs que j’ai reçu était un bouquet comme toutes les femmes au foyer, comme si elles étaient entrées ensemble », a expliqué NeNe. « Je me dis ‘Pourquoi avez-vous besoin d’aller ensemble acheter de sacrées fleurs ? Si vous travaillez tous… vous pouvez dépenser vos propres 200 $.

« C’est comme ça que j’ai toujours été », a-t-elle ajouté.

Jordan a eu vent de ses remarques et a publié une réponse enflammée sur Fox Soul, qualifiant les commentaires de NeNe de « ringards ». Elle veut également que l’ancienne star de la télé-réalité sache qu’elle a de la « chance » que l’une des femmes avec qui elle s’est disputée au fil des ans ait même pris la peine de se présenter à la célébration de l’événement de la vie de Gregg.

Regardez les commentaires complets de Jordan via le clip Instagram ci-dessous.

Pendant ce temps, Bailey avait précédemment déclaré à Page Six qu’elle avait raté les funérailles de Gregg parce qu’elle n’était pas en ville – mais ne pas être là lui a donné du temps plus intime avec NeNe une fois qu’ils se sont finalement réunis.

« J’ai décidé qu’une fois de retour à Atlanta, je voulais vraiment, vous savez, juste essayer de la voir », a-t-elle déclaré. « Je voulais présenter mes condoléances et simplement témoigner mon respect par respect pour Gregg en personne. »

Bailey a dit qu’elle se sentait « tellement mal » d’avoir raté les funérailles de Gregg, mais qu’elle était « heureuse » qu’elle ne l’ait pas fait pour pouvoir passer du temps de qualité avec NeNe.

« Je suis vraiment heureux, honnêtement en regardant en arrière, de ne pas être allé à la célébration [of life] parce que je pense que si je l’avais fait, je n’aurais jamais eu le moment que j’ai eu avec elle juste à traîner avec elle dans son salon et à fermer l’endroit », a déclaré Bailey au point de vente. « Nous avons vraiment pu passer du temps en tête-à-tête ensemble. Et je sais que cela ne serait pas arrivé si j’avais été là avec tout le monde », a-t-elle ajouté.

Au début du mois dernier, les amis et la famille de Gregg se sont réunis au salon de NeNe pour commémorer la défunte star. L’événement au Linnethia a présenté de puissantes performances musicales de Keke Wyatt et des stars du gospel Yolanda Adams, Kim Burrell, et Le’Andria Johnson, theGrio précédemment rapporté.

Anciennes stars de Real Housewives Lisa Wu, Parcs Phèdre, Marlo Hampton, Porsha Williams, et Eva Marcille est sorti pour soutenir la famille Leakes, selon un rapport de CBS 8.

Gregg a reçu un diagnostic de cancer du côlon de stade III en 2018. Il aurait été en rémission depuis deux ans avant que son cancer ne revienne plus tôt cette année.

