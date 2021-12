NeNe, star de ‘RHOA’, sort de nouveau en couple après la mort de son mari

NeNe Fuites donne une autre chance aux rencontres après avoir tragiquement perdu son mari à cause d’un cancer.

La star de « The Real Housewives of Atlanta » sort avec un homme d’affaires nommé Nyonisela Sioh … des sources proches du nouveau couple disent à TMZ. On nous dit que le nouvel homme de NeNe possède une entreprise de costumes de couture à Charlotte, en Caroline du Nord, et qu’il est originaire du Libéria, en Afrique… bien que l’on ne sache pas depuis combien de temps ils sortent ensemble.

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

C’est intéressant… nos sources disent, Pierre Thomas, l’ex-mari de la star de ‘RHOA’ Cynthia Bailey, a joué le marieur ici… présentant NeNe à Nyonisela.

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

NeNe a déclenché des rumeurs de rencontres cette semaine lorsqu’elle a été photographiée debout à côté d’un bel homme lors de sa fête d’anniversaire à Atlanta.

La fête d’anniversaire, une surprise organisée par son fils Brentt, est descendue au NeNe’s Linnethia Lounge en Géorgie et elle était entourée de sa famille, d’amis et de célébrités comme Keke Wyatt et Porsche Williams … plus Nyonisela, le gars en costume violet.

L’incursion de NeNe sur la scène des rencontres survient 3 mois après qu’elle a perdu son mari, Gregg, à une longue bataille contre le cancer. Ils étaient mariés depuis plus de 20 ans.

Bonne chance, NeNe !!!