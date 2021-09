Nensi Dojaka RTW Printemps 2022 – WWD

L’enjeu était de taille pour Nensi Dojaka aujourd’hui, qui a ouvert la Fashion Week de Londres avec son premier défilé solo quelques jours après avoir remporté le prix LVMH.

Son premier rang était rempli de professionnels de la mode de haut niveau, de filles Instagram à gogo et d’une nouvelle génération de TikTokers – et Dojaka a livré pour eux tous.

Elle voulait savourer son nouveau succès et célébrer tout ce pour quoi sa marque est devenue connue : petites robes noires, découpes sexy et détails de lingerie. Il y avait donc beaucoup de ces robes de soirée moulantes avec des hauts en forme de soutien-gorge, des asymétries, des longueurs minuscules et des volants séduisants. C’est clairement une signature de marque forte qui gagnera en popularité à mesure que le monde s’ouvrira et que le nom de Dojaka s’infiltrera encore plus dans le grand public.

Elle a également saupoudré des notes de nouveauté par le biais d’embellissements floraux; des éclaboussures de nuances nude ou roses pour briser sa palette entièrement noire habituelle, et un câblage ludique en forme de cœur, qui ornait le devant d’une mini-robe découpée.

« J’avais beaucoup d’images aléatoires des années 60 dans ma tête, d’où les fleurs. Quant à l’histoire du cœur, elle s’inscrivait dans la continuité de la robe que j’avais créée pour le défilé caritatif du gala amfAR l’été dernier. C’était un mélange de ces histoires réunies pour célébrer le chemin parcouru », a déclaré Dojaka dans les coulisses.

Mais la jeune créatrice est allée plus loin et a montré un avant-goût de tout ce qu’elle peut offrir, des tricots moulants – compte tenu du traitement Dojaka signature par le biais de découpes triangulaires nettes – aux bodys qui font tourner les têtes; et une couture cool à superposer sur ses robes à peine là et ses hauts de soutien-gorge.

Dojaka a dit qu’elle était nouvelle dans la couture et qu’elle apprenait toujours, mais vous ne pouviez pas le dire : sa première tentative, tout au sujet des pantalons ajustés et des blazers oversize à grandes épaules, était très raffinée – et une preuve qu’elle peut fléchir son muscle commercial et offrir son public grandissant une garde-robe complète.

“Je ne pense pas seulement au spectacle, je veux que les femmes aiment les vêtements et puissent les porter”, a-t-elle ajouté.