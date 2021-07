N’envoyez pas de SMS en regardant “No Sudden Move” de Soderbergh .

Comme tout braquage – ou tout film de braquage – cela a commencé par un plan simple. Puis, comme cela arrive inévitablement, les choses se sont compliquées.

Il y a quelques années, Steven Soderbergh, après avoir réalisé des thrillers criminels à succès critique et commercial comme “Out of Sight” de 1998 et la série “Ocean’s 11”, s’est senti impatient d’essayer un autre gros score. Il s’est assis avec le scénariste Ed Solomon, avec qui il venait de travailler sur le meurtre mystérieux de HBO “Mosaic”, au 101 Coffee Shop à Los Angeles pour commencer à trouver des idées pour un film de casse, sans vraiment savoir où le projet pourrait mener. .

« J’ai décrit une configuration très simple : trois personnes qui ne se connaissent pas sont réunies pour faire un travail très précis. Ensuite, tout va mal », se souvient Soderbergh. « Nous venons de commencer avec ça. Et la première question après ces deux phrases, c’est : ‘Eh bien, c’est quoi le MacGuffin ? Genre, qu’est-ce que c’est ?’”

Comprendre cette chose ne s’avérerait pas une mince affaire, car le noyau d’une idée de Soderbergh a germé dans un thriller noir tentaculaire et labyrinthique qui se déroule en 1954 à Detroit, regorgeant de doubles et triples croix et de thèmes de racisme systémique et de cupidité des entreprises. Et en fait, faire le film – « No Sudden Move », qui fait ses débuts jeudi sur HBO Max – impliquerait une intrigue hors écran qu’aucun cinéaste n’aurait pu prévoir : une pandémie mondiale.

“No Sudden Move” met en vedette Don Cheadle et Benicio del Toro comme une paire de petits criminels qui sont réunis avec un autre petit escroc (Kieran Culkin) pour voler un document dans le bureau d’un cadre inférieur de l’industrie automobile. Après que les choses ont terriblement mal tourné, les deux commencent une recherche pour savoir qui les a embauchés et pourquoi, les emmenant dans un voyage sinueux qui mène finalement aux échelons supérieurs des mondes criminel et commercial de la ville – des mondes, il s’avère, qui ne sont pas si loin l’un de l’autre.

En révéler beaucoup plus sur l’intrigue gâcherait une partie du plaisir du film, qui met en vedette David Harbour, Ray Liotta, Jon Hamm, Amy Seimetz et Brendan Fraser, alors que le spectateur découvre avec les personnages les dimensions de la toile dans laquelle ils ‘sont empêtrés.

« L’impulsion initiale de Steven était : « Racontons une histoire où le public doit essentiellement suivre et nous faire confiance que cela va s’additionner », dit Solomon. «Nous avons résisté à la tentation de faire ces tropes d’écriture de films où tout est mis en place et sur-expliqué. Cela signifie que les gens doivent prêter une plus grande attention à l’histoire. Pour les personnes habituées à envoyer des SMS tout en jouant à un jeu vidéo en regardant un film, cela ne fonctionnera pas pour celui-ci.

Soderbergh est depuis longtemps attiré par le genre noir et, en tant que l’un des grands cinéastes les plus expérimentaux d’Hollywood, n’est pas étranger à la gestion d’histoires compliquées et d’intrigues déroutantes.

“Vous essayez constamment de calibrer la façon dont les informations sont diffusées, quels personnages savent quoi quand”, dit le réalisateur. “Vous devez juste continuer à travailler jusqu’à ce que vous trouviez ce genre d’équilibre où les gens cherchent à comprendre mais vous n’êtes pas allé si loin devant eux qu’ils deviennent découragés.”

Pour Cheadle et Del Toro, la dynamique toujours changeante du chat et de la souris entre leurs personnages méfiants et moralement troubles s’est avérée un défi capiteux.

“Chaque jour dans la bande-annonce coiffure et maquillage, on en parlait : ‘Eh bien, si on fait ça, est-ce que je te fais confiance ? Pouvez-vous me faire confiance ?’ », dit Cheadle. «Parfois, en tant que public, nous voulons avoir l’impression qu’il y a clairement des bons et des méchants parce que nous pouvons nous asseoir et ne pas avoir à vraiment travailler. Mais je n’ai pas à m’enraciner pour un personnage – je dois juste être intrigué par son comportement.

Après avoir initialement conçu le film comme une course de cross-country, Soderbergh et Solomon ont décidé de mettre l’histoire entièrement à Detroit. Les deux ont trouvé un terrain thématique fertile dans l’industrie automobile autrefois puissante de Motor City et son histoire de discorde raciale au cours des années 50, qui a vu le nettoyage des quartiers de Black Bottom et de Paradise Valley, qui pendant des décennies avaient été le cœur de son classe moyenne noire autrefois florissante.

«Nous savions que nous faisions un fil amusant, mais nous voulions le comparer à quelque chose de réel», explique Solomon. « Une fois que j’ai commencé à faire des recherches sur cette période dans la ville de Detroit, je suis tombé sur toute l’histoire de la destruction de Black Bottom et de Paradise Valley. C’était une toile de fond si puissante qu’un microcosme pour ce qui se passait à travers le pays à l’époque, et cela donnait une sorte d’impératif moral au personnage de Don.

À peine avaient-ils verrouillé leur histoire sinueuse que les choses ont pris un tournant inattendu. Soderbergh, ses acteurs et son équipe n’étaient qu’à deux semaines du tournage à Détroit en mars dernier lorsque l’aggravation de la pandémie de COVID-19 a soudainement arrêté la production.

Déterminé à aller de l’avant, Soderbergh, qui une décennie plus tôt avait réalisé le thriller “Contagion”, a appelé l’épidémiologiste Ian Lipkin, qui avait consulté sur ce film. « Je me dis ‘Devrais-je dire aux gens que nous allons faire une pause de quelques semaines ? » dit le réalisateur. «Il y a eu une longue pause et il a dit:« Rentrez chez vous. Accrochez-vous. Nous y sommes pour longtemps. “

Après un arrêt de six mois, « No Sudden Move » a finalement commencé à tourner en septembre selon des protocoles de sécurité COVID stricts que Soderbergh avait aidé à développer en tant que chef du groupe de travail de retour au travail de la Directors Guild of America.

“Comme vous pouvez l’imaginer, cela n’aurait pas été un très bon look pour le réalisateur de” Contagion “de présider à une épidémie sur son propre film”, dit Soderbergh sèchement. « C’est un titre trop sexy pour attirer les clics. Il n’y avait pas d’univers dans lequel quelqu’un allait tomber malade sur ce plateau.

Del Toro, qui a remporté un Oscar de l’acteur de soutien pour sa performance dans le film “Traffic” de Soderbergh en 2000, se sentait confiant dans les mesures mises en place pour empêcher le virus de pénétrer dans la bulle de production du film.

« J’ai fait confiance à Steven là-dessus, et je savais aussi par mon frère, qui est médecin, que les masques et le lavage des mains aidaient », dit-il. « J’avais une confiance totale dans l’ensemble du système. Et vous devez vous rappeler que pendant la pandémie, il n’y avait pas de travail pour les acteurs. Voici un film qui allait se passer, qui allait juste vous donner une chance de gagner votre vie. »

Cheadle, cependant, avait de profondes inquiétudes à l’idée de retourner au travail au milieu d’une pandémie dévastatrice qui l’avait personnellement touché.

“Mon père venait de passer ce mois d’avril”, dit l’acteur. «J’ai eu la chance d’être avec lui quand c’est arrivé et d’être dans le service COVID avec lui et d’être dans la pièce. Mais j’ai été choqué et j’ai fait subir ça à Steven. J’étais très, très nerveux à ce sujet, jusqu’à et y compris quand je suis arrivé là-bas. »

Quelques semaines seulement après la fin du film en novembre, Soderbergh a été sélectionné pour produire les Oscars aux côtés de Stacey Sher et Jesse Collins, un travail qui impliquerait sa propre série de rebondissements, pour le meilleur et pour le pire, jusqu’au point culminant (ou anti -climactic) derniers moments de la télédiffusion du 25 avril. Bien que l’émission ait fini par recevoir des notes record et des critiques résolument mitigées, Soderbergh n’a aucun regret.

Faisant des ravages dans les affaires comme d’habitude à Hollywood, la pandémie a forcé l’industrie à prendre de nombreuses mesures soudaines, en modifiant les dates de sortie et en bouleversant les modes de distribution qui remontaient à des décennies. Bien que les cinémas soient à nouveau ouverts dans la majeure partie du pays, on ne sait toujours pas si l’industrie du cinéma reviendra là où elle était avant la pandémie – et si des films de milieu de gamme et destinés aux adultes comme “No Sudden Move”, qui étaient déjà en train de disparaître des cinémas, trouvera sa place dans le nouveau paysage émergent.

Autant il chérit le grand écran, autant Soderbergh s’est montré plus disposé que beaucoup de ses pairs à se plonger dans la télévision et le streaming. Après avoir sorti la comédie dramatique de l’année dernière “Let Them All Talk” sur HBO Max, il se dit plus qu’heureux de voir “No Sudden Move” se déployer sur la plate-forme.

« Nous devons redonner aux gens l’habitude de sortir et de voir des films », dit-il. «Mais je suis absolument ravi que, le 1er juillet, ce film soit là et je sais qu’il va ressembler à ce qu’il est censé être. C’est la voie dans laquelle j’aime rouler : ce film milieu de gamme pour adultes. Et si c’est quoi [the popularity of streaming] résultats, c’est sûr que c’est bon pour moi.

Cela dit, dans l’esprit de Soderbergh, comme dans ses films, rien n’est jamais entièrement noir et blanc.

« Disons que ‘No Sudden Move’ fonctionne bien sur la plate-forme », réfléchit-il. “Y a-t-il un scénario, inversant le modèle, où vous dites:” Nous allons en fait le déployer dans certains cinémas des mois après sa diffusion sur HBO Max parce que nous avons vu beaucoup de bavardages que ce serait cool de voir [it] dans un théâtre’? Je serais curieux de savoir, par exemple, est-ce une possibilité ? »

Ce serait tout un rebondissement.

