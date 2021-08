NEO augmente de presque 100 % en quelques jours Où va-t-il ?

in

NEO monte et parvient à devenir haussier à court terme. Le contrôle des prix est clairement revenu aux mains des taureaux, et il est désormais possible de voir de nouveaux gains dans un proche avenir.

Au moment d’écrire ces lignes, NEO se négocie à 43,91 $, accumulant une perte de 4,53 % au cours des dernières 24 heures, mais maintenant un gain de 45,05 % au cours des 7 derniers jours.

Avec une capitalisation boursière de 3,096 millions de dollars, il est classé 34e au classement CoinMarketCap.

NEO est une blockchain alimentée par sa propre communauté et est actuellement sur le point de publier la version N3.

La prochaine mise à jour est conçue pour construire un réseau ouvert avec une économie intelligente, qui permet à tout actif numérique ou physique d’être facilement accessible à toute personne ou programme, avec une exigence minimale de confiance.

Le réseau principal NEO N3 devrait être mis en service demain, ce qui pourrait apporter encore un peu plus de positivité au marché des crypto-monnaies.

Mais que nous dit l’action des prix ? Regardons les graphiques ci-dessous.

Analyse technique NEO alors que le prix augmente rapidement

Aujourd’hui d’après le graphique journalier de NEO le scénario est assez encourageant, grâce à la cassure de trois résistances sans problème majeur.

La tendance à court terme est devenue haussière. Maintenant une correction est en cours, mais il est clair qu’il ne s’agira que de collecter la demande et donc de revenir à l’adresse précédente.

Les pertes devraient s’étendre un peu plus avant que les taureaux ne se pressent à nouveau.

Pour le moment, vous n’avez pas à attendre les soldes, il s’agirait simplement de voir le recul se produire pour remonter au profit de la tendance profitant des prix discount.

Si ce que vous attendiez était une confirmation que les acheteurs ont repris le contrôle, alors le comportement actuel est suffisant pour accumuler des pièces avec plus de confiance.

NEO monte rapidement en puissance et saute par-dessus les résistances sans trop de difficulté. Source : TradingView.

Graphique hebdomadaire

Dans le temps avec les bougies hebdomadaires, le scénario est également positif, grâce à la cassure de la résistance à 37,54 $.

Cependant, ce ne sera que lorsqu’elle dépassera 56,70 $ que la tendance à moyen/long terme se redressera complètement et laissera la place à des achats qui porteront éventuellement le prix à de nouveaux sommets historiques.

Ce qui est clair, c’est qu’à mesure que NEO se rallie, les chances ont maintenant fortement penché du côté des taureaux.

Pour penser à vendre, il faut franchir le support à 26,90$. Mais, un prochain à 22,27 $ peut rapidement mettre un frein aux intentions. De plus, le fort épuisement et l’impossibilité de marquer de nouveaux creux nous indiquent qu’il est peu probable que les ventes augmentent.

Graphique hebdomadaire NEO vs USDT. Source : TradingView.

Toutes nos publications sont de nature informative, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

