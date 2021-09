Neo Geo Shmup Razion EX obtient une version Switch eShop le 16 septembre

Mettre à jour [Fri 10th Sep, 2021 05:30 BST]: Cela a pris du temps, mais Razion EX obtient enfin une version Switch eShop. Il arrivera la semaine prochaine le 16 septembre en Europe et en Amérique du Nord.

Le développeur a également confirmé que le jeu obtiendrait une réimpression physique à un moment donné en 2022 (voir l’illustration de la boîte ci-dessous).

Bonne nouvelle Razion EX obtient une version de téléchargement numérique dans le Switch eShop le 16 septembre 2021 (Europe + Amérique du Nord).

Après beaucoup de critiques et de discussions avec la communauté, nous sommes revenus. Si vous aimez les shmups horizontaux CGI 16 bits, essayez-le. La réimpression arrive en 2022. pic.twitter.com/2FEe4CqmAs— NGDEV (@ngdevteam) 9 septembre 2021

Article original [Thu 6th May, 2021 04:55 BST]: Après son teaser la semaine dernière, NG:Dev.Team a officiellement annoncé Razion EX pour la Nintendo Switch.

Ce jeu de tir horizontal Neo Geo incroyablement cher porté et mis à niveau pour le système hybride atterrira sous forme physique dans les deux prochaines semaines – l’heure et la date exactes devant être confirmées dans les prochains jours. Les joueurs peuvent s’attendre à 3 modes de jeu (novice/normal/maniaque), 60fps et plus.

Voici tous les détails, ainsi qu’un aperçu de l’illustration de la boîte et quelques captures d’écran :

Jeu

6 scènes aux réglages variés

6 énormes boss de fin

7 sous-boss

3 modes de jeu

Graphiques CGI 16 bits rendus

Jeu de tir horizontal

60 ips Changements pour la version EX :

– gameplay retravaillé

– difficulté rééquilibrée et réduite

– ajout de l’annulation des balles pour certains ennemis

– des commandes et des mouvements de navires retravaillés

– graphismes améliorés et ajout d’effets 32 bits

– mise à niveau vers grand écran

– niveaux légèrement retravaillés

– mécanismes de notation retravaillés

– déverrouillable continue

– ajout d’un mode d’entraînement pour les niveaux et les boss débloqués

– petite fin ajoutée

