Neo Geo Tag Team Fighter Rage Of The Dragons va changer

QUByte Interactive a organisé sa diffusion « QUByte Connect » plus tôt – annonçant toute une série de versions à venir de Nintendo Switch.

Le plus excitant du lot a peut-être été la révélation de l’arcade et du combattant de l’équipe Neo Geo Tag. La rage des dragons obtiendrait une réédition à un moment donné dans le futur. Il est arrivé pour la première fois en 2002 et a été initialement développé par BrezzaSoft, Noise Factory et Evoga Entertainment, et publié par Playmore Corp (SNK).

Voici quelques relations publiques, et ci-dessus, la bande-annonce officielle :

Rage of the Dragons est un jeu de combat par équipe de 2002 sorti pour Neo Geo, dans lequel le joueur prend le contrôle de deux personnages et peut basculer entre l’un ou l’autre pendant le jeu.

Le personnage qui n’est pas contrôlé récupère lentement une partie de son énergie pendant que l’autre se bat. Le joueur peut effectuer des combos spéciaux dans lesquels les deux personnages attaquent un adversaire en même temps pour des dégâts supplémentaires.

Un compteur auxiliaire situé au bas de l’écran qui se remplit lentement lorsqu’une attaque se connecte avec un adversaire. Lorsque le compteur est plein, des mouvements spéciaux peuvent être effectués (Ex: Contre-Attaques, Super Mouvements, etc.).

Dans des nouvelles quelque peu connexes, l’autre série Neo Geo de QUByte Collection de disjoncteurs a maintenant été retardé jusqu’en janvier de l’année prochaine (via Gematsu). Il devait initialement arriver en 2020, avant d’être reporté à 2021 et maintenant il sort en 2022.

Sur une note positive, il y a une nouvelle bande-annonce pour la collection. Et voici une description si vous avez raté l’annonce originale :

Un classique culte parmi les fans de Fighting Games, Breakers est sorti en 1996 pour Neo geo et Arcades, avec sa suite, Breakers Revenge, deux ans plus tard. Cette collection comprendra à la fois les jeux originaux et un tout nouveau contenu

Seriez-vous intéressé à jouer à ces séries de combat sur votre Nintendo Switch ? Laissez un commentaire ci-dessous.