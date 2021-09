Neo: The World Ends With You arrive sur PC la semaine prochaine

Neo : Le monde se termine avec toi se dirige vers PC, quelques mois seulement après sa sortie sur consoles, et arrivera sur la plate-forme en exclusivité Epic Games Store.

Le jeu – que notre propre Alex Donaldson a qualifié de « suivi parfait et tardif d’un classique culte » – devrait arriver sur PC le 28 septembre.

L’éditeur a apparemment annoncé la date de sortie sur PC un peu plus tôt via son propre site Web, et vous pouvez désormais précommander le jeu sur Epic Game Store. Le jeu vous coûtera 49,99 $/49,99 £

Neo: The World Ends With You est une suite du jeu DS de 2007, simplement intitulé The World Ends With You. Un port de l’original est arrivé sur Nintendo Switch il y a quelques années (permettant au titre culte d’avoir une seconde chance sur le marché grand public) et ce nouveau jeu sur PC permettra, espérons-le, à plus de gens de profiter de l’histoire particulière du Jeu mortel des faucheurs d’une semaine.

C’est aussi un excellent jeu pour tous ceux qui ont envie d’un peu de tourisme numérique en ce moment. Comme Alex l’a dit dans notre aperçu du jeu : « À tout le moins, cette nouvelle recréation 3D de Shibuya pourrait permettre aux fans d’entreprendre un peu de tourisme numérique, en admirant la ville dans une année où voyager semble impossible. Les développeurs rire quand je dis que c’est ce que j’attends le plus dans le jeu, mais aussi hocher la tête avec enthousiasme.” Si cette nouvelle vous a donné envie de plus de TWEWY, ne vous inquiétez pas : il y a aussi un anime basé sur les événements de la série.