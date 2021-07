Neo: The World Ends With You est la suite tardive parfaite d’un classique culte

La suite du classique DS est tout aussi charmante que l’original – et à bien des égards, la longue attente n’a fait qu’aider.

Regarder sur YouTube

Être chargé d’une suite de réveil est-il une bénédiction ou une malédiction ? Je suppose que cela dépend de la façon dont vous le regardez. Lorsqu’une suite de jeu vidéo arrive une décennie ou plus après la dernière entrée, vous disposez d’un matériel plus puissant et d’options plus avancées avec lesquelles travailler, et également potentiellement au moins partiellement libéré du modèle du jeu original, quelque chose qu’un suivi plus étroit serait obligé de s’y conformer. D’un autre côté, cela introduit une corde raide encore plus mince comme un rasoir : changez trop et cela ne ressemblera pas au jeu que vous suivez. Changez trop peu et votre nouvelle version brillante se sentira datée.

J’en parle parce que, honnêtement, cela ressemble à un équilibre que peu de jeux atteignent ainsi que Neo : Le monde se termine avec toi, la suite avec quatorze ans de retard d’un classique de la Nintendo DS. Ce qui fait que cela fonctionne, ce n’est pas seulement un travail adroit de la part des développeurs : c’est au cœur même de ce qu’est cette franchise.

The World Ends With You a toujours été profondément contemporain. Asseyez-vous à côté de Kingdom Hearts et vous aurez peut-être l’impression que les deux séries ont des similitudes superficielles – un accent sur les amitiés comme thème central, le mélodrame de l’intrigue du feuilleton et les conceptions de personnages de Tetsuya Nomura qui se croisent parfaitement à ce point étrange où énervé et se frôlent amicalement.

Grattez en dessous, cependant, et TWEWY était toujours quelque chose de plus réel, de plus enraciné et de plus éminemment racontable. Peu importe que les personnages soient en grande partie des caricatures archétypales ; vous connaissez sûrement des gens comme la plupart d’entre eux. Cela a toujours été sa plus grande force – ou du moins cela plus une bande-son totalement déjantée.

Tout cela est toujours présent dans Neo, avec une mise en garde cruciale : le monde a évolué. Square Enix adore se débarrasser des distributions bien-aimées entre les jeux, une tradition établie par Final Fantasy, mais dans Neo: TWEWY, cela a du sens. Pour raconter une histoire similaire toutes ces années plus tard, une nouvelle génération est nécessaire – même si les anciens apparaissent encore de temps en temps. Le passage du temps et la façon dont le monde a changé ne peuvent tout simplement pas être ignorés, car ils sont trop au cœur des préceptes de base de cet univers – et donc l’écart entre l’original et la suite est discrètement assimilé dans l’identité du jeu, et pour le meilleur. C’est familier, mais pas. Le temps lui-même a fourni à ce jeu une séduisante bouffée d’évolution par rapport à son prédécesseur.

Dans l’intervalle, les fonctions sociétales sur lesquelles le jeu s’appuie ont changé. La forme, la fonction et les capacités des téléphones portables sont maintenant radicalement différentes, par exemple, modifiant le paradigme de la façon dont les gens comme les adolescents de TWEWY interagissent – un pilier clé d’un jeu comme celui-ci qui est finalement construit autour de l’exploitation des relations et des liens entre vos personnages construire.

Un élément central du réseau de progression des personnages s’appelle littéralement votre « réseau social », un réseau d’amis, de connaissances et d’amis d’amis qui s’étend comme le compte Twitter ou Facebook de tout le monde, avec votre statut social et vos amitiés ayant un impact sur le déverrouillage des capacités. Tout cela fonctionne vraiment comme un arbre de compétences glorifié, mais c’est en mettant ces relations au premier plan que Neo: TWEWY brille.

D’autres gadgets servent à différencier les deux titres, notamment un mécanisme de voyage dans le temps qui est au cœur de l’histoire mais pas aussi conséquent qu’on pourrait le penser au premier abord. Mais vraiment, cela convient – car ce qui fait que ce jeu se démarque, c’est juste ce qui a fait ressortir l’original – c’est un morceau de son temps. Tranche de vie même avec tout le surnaturel, il se sent plus contemporain que presque tous les autres RPG japonais, et rappelle que The World Ends With You faisait avec succès ce JRPG surnaturel-rencontre avec la réalité avant que le succès explosif de Persona en Occident ne fasse le concept plus tendance.

L’esprit et l’énergie de Neo le distinguent de la même manière que le TWEWY original a brillé sur la Nintendo DS. Cette fois, conçu à partir de zéro pour les machines actuelles, la perte de la mise au point de l’écran tactile ne se fait pas sentir, ce qui vous permet de vous concentrer sur les choses qui comptent. Bien que loin d’être parfaits, les aspects les plus importants du jeu semblent gérés avec brio, et avec un soin et une attention pour l’ambiance de la série qui semble honnêtement un peu inhabituel pour Square, une entreprise souvent coupable d’avoir cruellement abusé de son catalogue arrière.

Neo: The World Ends With You a peut-être quatorze ans de retard, mais il n’en est pas diminué. En fait, l’attente pourrait même servir à rendre ce retour dans les rues de Shibuya encore plus doux. J’espère presque que si cette série passe à une troisième entrée, il y aura à nouveau une attente tout aussi longue.