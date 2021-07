NEO : The World Ends With You La bande originale est maintenant disponible en précommande, voici un petit avant-goût

Aujourd’hui, les fans du classique culte de DS The World Ends With You ont enfin droit à une toute nouvelle entrée dans la série – le bien nommé NEO: The World Ends With You est maintenant disponible sur Nintendo Switch.

Comme ceux qui ont joué à l’original le savent, l’une des caractéristiques remarquables de la série est sa bande-son énergique – quelque chose que nous sommes heureux de signaler est de retour en force dans cette nouvelle entrée. Si vous aimez votre musique de jeu et que vous avez envie de vous faire plaisir, les précommandes de la bande originale du jeu sont désormais ouvertes (Europe ici et Amérique du Nord ici).

“Nous sommes heureux de présenter la bande originale de NEO : The World Ends with You, le dernier opus de la série The World Ends with You ! Le musicien et compositeur Takeharu Ishimoto, créateur de la bande originale bien-aimée du jeu original, revient dans la série fidèle à sa forme pour offrir une bande-son immersive et entièrement nouvelle. En plus de nouvelles chansons, la bande-son comprend également de nouveaux arrangements de morceaux populaires tels que « Twister » et « Calling ».

La sortie de l’album est prévue le 4 août et pour célébrer (ou peut-être juste dans l’espoir de vous tenter dans une vente), Square Enix a partagé six morceaux sur YouTube. Si vous voulez un avant-goût rapide avant de passer une commande, consultez ceci :

Jouerez-vous à NEO : The World Ends With You aujourd’hui ? Tenté aussi par la bande-son ? Faites-nous savoir à l’endroit habituel.