Neo: The World Ends With You: La revue Kotaku

Quand je joue à Neo : The World Ends With You, je souris. Que je fasse courir Rindo Kanade et sa meute d’adolescents inadaptés dans les rues de Shibuya en train de combattre des monstres vivants du graffiti et de ramasser les dernières modes, ou simplement de parcourir les menus en jouant avec les chargements d’équipement, je le fais tout avec le plus grand sourire sur mon visage. Neo : TWEWY me rend heureux comme ça.

D’une part, j’aime un jeu qui m’emmène à Tokyo, même s’ils semblent toujours m’emmener dans les mêmes endroits. De l’aventure adolescente branchée de Tokyo Mirage Sessions à Mario et Sonic aux Jeux olympiques de Tokyo, j’ai l’impression de connaître ces rues même si je n’y ai jamais mis les pieds dans la vraie vie. Si jamais je pars au Japon, je serais très déçu si sa capitale n’est pas remplie d’adolescents en quête et de hérissons sportifs.

Le bâtiment 109, ici le 104, star de tous les jeux vidéo basés à Tokyo. Capture d’écran : Square Enix

Je vais certainement garder un œil sur Rindo et son ami stupide mais adorable Tosai “Fret” Furesawa, le dernier couple d’enfants à être pris dans le Reaper’s Game, une bataille désespérée et désespérément hip pour la survie qui a lieu dans une version alternative de la région de Shibuya à Tokyo. Après avoir ramassé une paire d’épingles mystérieuses – le genre décoratif, pas les poignardées – la paire se retrouve des participants réticents dans une bataille en équipe pour le gazon, les points, la réputation et peut-être leurs âmes éternelles.

Le jeu de la faucheuse a parcouru un long chemin depuis que Neku Sakuraba et ses amis l’ont vécu dans le jeu Nintendo DS de 2007. L’original The World Ends With You a associé Neku à différents partenaires au fur et à mesure que le jeu progressait, formant des équipes de deux personnages combattant des ennemis simultanément, un pour chaque écran DS. Libéré des commandes gênantes de l’écran tactile de son prédécesseur, Neo: The World Ends With You vous permet d’amener jusqu’à quatre personnages (initialement) au combat, chacun avec ses propres capacités de combat alimentées par des épingles, chacun mappé (à nouveau, initialement) à leurs propres bouton du contrôleur.

Une touche de couleur et une bonne dose de chaos. Capture d’écran : Square Enix

C’est un système de combat assez chaotique jusqu’à ce que vous vous y habituiez. Neo: TWEWY vous démarre lentement avec seulement deux personnages, Rindo et Fret, équipés de broches avec des pouvoirs mappés sur deux des boutons du visage de votre contrôleur. Les premières batailles contre Noise, les créatures de graffitis au néon qui affligent le domaine souterrain de Reaper, peuvent être gagnées grâce à une simple et gratifiante purée de boutons. Un personnage frappe, l’autre tire une sorte d’énergie. Appuyez sur les boutons jusqu’à ce que toutes les créatures soient mortes.

Au fur et à mesure que de plus en plus de joueurs rejoignent l’équipe de Rindo, baptisée “Wicked Twisters” par Fret (il veut bien, vraiment), le combat devient plus tactique, ou du moins si vous voulez survivre. La purée de boutons ne fonctionne pas bien avec quatre personnages, chacun avec ses propres pouvoirs limités en mètres. Certains pouvoirs sont invoqués avec des pressions rapides sur les boutons. Certains sont ciblés, d’autres envoient des vagues d’attaques qui touchent plusieurs cibles. Les autres attaques doivent être chargées en maintenant un bouton enfoncé avant de le relâcher. Il existe des capacités qui enchaînent les ennemis, qui peuvent être associées à des capacités qui déploient de puissantes bombes à retardement qui explosent après un bref compte à rebours, maintenant les méchants en place pour le grand boom. Certaines épingles donnent aux personnages la possibilité de soigner ou de lancer des boucliers.

Quoi, vous n’avez pas encore le pin’s Jupiter of the Monkey Vortex Saber ? Capture d’écran : Square Enix

Avec plus de 300 broches conférant du pouvoir à collecter, faire évoluer et répartir entre quatre personnages ou plus, il existe des centaines de chargements viables possibles avec lesquels vous pouvez jouer. Chaque nouvelle épingle que vous collectez a le potentiel de changer complètement votre façon de jouer, et c’est une belle chose. Je cherche sans cesse qui utilise quelle capacité dans mon équipe. À un moment donné, j’ai traversé une heure de batailles douloureusement difficiles, seulement pour échanger une épingle et commencer à déchirer le bruit comme s’il n’y avait rien. J’ai été tellement surpris par mon succès soudain que j’ai dû mettre le jeu en pause pour m’assurer que je n’avais pas accidentellement baissé la difficulté. Être capable de jouer avec les pouvoirs et les capacités de mon groupe entre chaque bataille me plaît énormément. Si j’avais le temps libre, je pourrais facilement passer des heures à mélanger des combinaisons de broches et à me lancer dans le combat pour les tester.

Neo: The World Ends With You: La revue Kotaku

Neo: The World Ends With You: La revue Kotaku

Citation de l’arrière de la boîte

Moins de discours, plus de punk rock.

Type de jeu

Simulateur de shopping Shibuya, uniquement avec des batailles plus aléatoires.

Aimé

Le système de combat profond et hautement personnalisable me permet de continuer à me battre. Le système d’amélioration des statistiques de la mode et de la nourriture est amusant à manipuler. Et tout ce style punk rock, bébé.

Je n’ai pas aimé

Les vêtements n’apparaissent pas sur les modèles de personnages, quelques missions d’histoire fastidieuses.

Plate-forme

PC, PlayStation 4, Switch (joué)

Date de sortie

27 juillet 2021 (PS4, Switch) Fin 2021 (PC)

Joué

Joué pendant les deux premières semaines du jeu en environ 30 heures, avec plusieurs heures passées à s’amuser avec différentes combinaisons de capacités de combat.

Malheureusement, je n’ai pas ce genre de temps pour jouer, contrairement à mon groupe d’amis adolescents psychiques. Rindo, son meilleur ami Fret, le grand fan d’anime Nagi et l’ancien Reaper Sho Minamimoto sont peut-être engagés dans une bataille pour le sort de leur âme, mais le shopping passe avant tout. Shibuya est parsemée de restaurants et de boutiques de vêtements, où Rindo et sa compagnie peuvent échanger leurs yens durement gagnés contre des biens et services améliorant les statistiques.

Neo : Le système de commerce de TWEWY est le rêve d’un amateur de statistiques. Acheter et équiper des vêtements dans les différents magasins de la ville augmente les statistiques de votre personnage. Chaque vêtement a également une capacité spéciale, comme une défense supplémentaire, une régénération des points de vie ou un boost d’expérience, qui ne peut être utilisé que si la statistique de style du personnage correspond aux exigences du vêtement. Donc, pour tirer le meilleur parti des vêtements, vos personnages ont besoin d’une statistique de style élevé.

La prochaine fois sur Snacktaku. Capture d’écran : Square Enix

Étrangement, la meilleure façon d’augmenter vos statistiques de style est de manger, ce qui fournit des améliorations permanentes aux points de vie, à l’attaque, à la défense et au style. La quantité que votre groupe mange dépend de la capacité de son compteur d’appétit. Le compteur d’appétit baisse après chaque bataille. La clé du succès est donc de magasiner, de manger, de se battre et de répéter. (Si seulement cela fonctionnait dans la vraie vie. Eh bien, peut-être sans le combat.) C’est ce cycle simple et gratifiant qui me permet de me lancer aussi souvent que possible dans les batailles en grande partie facultatives.

J’aime tellement cette mouture de mode gastronomique que je suis un peu ennuyé lorsque le jeu interrompt l’action pour une cinématique de style bande dessinée. Ce n’est pas que l’histoire ne soit pas intéressante, avec un mystère qui se dévoile lentement, jour après jour au cours de plusieurs semaines de jeu. Le nouveau gang d’adolescents est plutôt sympathique, à la limite de l’adorable. Cela vaut même pour Fret, qui réussit d’une manière ou d’une autre à rendre son rôle d’acolyte idiot malheureux pas aussi ennuyeux que je les trouve habituellement. Bon sang, je pourrais voler son cri de guerre. « Cerveau de la galaxie, activez ! » C’est une bonne chose.

Ne le sais-je pas. Capture d’écran : Square Enix / Kotaku

Mais même si l’histoire tourne et tourne et aussi charmante que la voix anglaise du jeu s’est avérée, je préférerais de loin rôder dans les rues plutôt que d’appuyer sur un bouton pour avancer dans le dialogue. Lorsque mon équipe se lance dans la bataille, vêtue de ses plus beaux vêtements de boutique Shibuya, accentués de leurs épingles les plus puissantes, c’est à ce moment-là que Neo: The World Ends With You chante vraiment.

Je veux dire cela au propre comme au figuré. La musique de combat du jeu est un air punk appelé “Your Ocean”, et ça claque.

Alors que la plupart de Neo: TWEWY est du punk rock, il y a des moments où le jeu se glisse dans une ambiance musicale plus facile à écouter et à la limite de la musique d’ascenseur. Par exemple, les missions d’histoire qui m’envoient d’une zone de Shibuya à l’autre après une cible qui n’est jamais là quand j’arrive ne sont pas amusantes. Et Rindo a la capacité de remonter le temps et de rejouer des événements afin d’obtenir un résultat différent, ce qui semble excitant mais est utilisé de manière si linéaire que je pourrais aussi bien lire un roman visuel. Plutôt qu’un élément dramatique, cela ressemble simplement à une extension contre nature et inutile de l’histoire.

Ensuite, il y a la plus grande déception de toutes. Malgré l’accent mis sur la mode et les magasins remplis de vêtements uniques de toutes formes et tailles, aucun des vêtements que vous équipez n’apparaît sur vos modèles de personnages en jeu. Quand Fret porte une “Delightful Dress” de la boutique Natural Puppy, je veux voir cette merde, Square Enix. Je veux voir comment la robe se heurte à ses “Mules minimalistes”, sans m’en soucier car l’une d’entre elles m’accorde “ATK Boost II”.

Je pourrais probablement retirer ce look. Capture d’écran : Square Enix

Sinon, la plupart de mes problèmes avec Neo: The World Ends With You ne sont pas seulement mineurs, le jeu semble sentir quand je suis ennuyé et propose des mises à niveau pour me débarrasser du problème. Quand j’ai commencé à en avoir assez de vendre mes épingles en yen entre les batailles, j’ai utilisé le réseau social de l’arbre de compétences du jeu pour débloquer une capacité qui les encaisse automatiquement. Quand j’en ai marre de courir d’un endroit à l’autre, j’ai la possibilité de me précipiter dans les rues en appuyant sur un bouton au rythme de la musique de chaque zone. Je sais que le jeu n’ajoute pas d’améliorations de la qualité de vie pour me plaire à la volée, mais c’est un peu comme ça, et c’est un bon sentiment.

En fait, c’est ce que Neo: The World Ends With You a été pour moi au cours des 30 heures environ que j’y ai consacré jusqu’à présent : juste un barrage constant de bons sentiments, brillant sur mon écran de moniteur et jaillissant de mes haut-parleurs . C’est une sorte de chaos infiniment cool et contrôlable auquel je ne veux jamais mettre fin.