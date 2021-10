NEO/USD se négocie autour d’un niveau de 44,5 $ – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News

Analyse des prix NEO – 23 octobre

Après avoir atteint le sommet quotidien de 45,43 $, les baissiers devraient revenir sur le marché en abaissant le prix en dessous du niveau de 40 $.

Marché NEO/USD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 55 $, 60 $, 65 $

Niveaux d’assistance : 35 $, 30 $, 25 $

NEOUSD – Graphique journalier

Selon le graphique journalier, le NEO/USD pourrait plonger jusqu’au niveau de support de 40 $ lorsque la pièce se déplace latéralement, alors que cela pourrait représenter une variation de prix de 0,06%. Cependant, l’indicateur technique Relative Strength Index (14) se négocie également autour du niveau 50 car la tendance pourrait favoriser les ours. Cependant, le niveau de soutien de 40 $ pourrait soutenir le marché si la pression de vente se poursuit.

Analyse des prix NEO : le prix NEO peut amorcer le mouvement haussier

NEO/USD se négocie actuellement à un niveau de prix de 44,5 $. Au moment de la rédaction, l’action des prix évolue dans les moyennes mobiles de 9 et 21 jours sur le graphique quotidien. Par conséquent, si 40 $ peuvent servir de niveau de support, le prix NEO peut tester à nouveau la résistance potentielle à 55 $, 60 $ et 65 $ respectivement.

Pour l’instant, il n’y a aucun signe sérieux de mouvement haussier selon l’indicateur technique révèle. Les principaux supports de ce marché pourraient se situer à 35 $, 30 $ et 25 $, car l’indice de force relative (14) est susceptible de passer en dessous du niveau 50 pour amorcer le mouvement baissier.

Marché NEO/BTC : les taureaux pourraient faire monter les prix

Contre Bitcoin, le prix NEO se négocie au-dessus des moyennes mobiles de 9 jours et 21 jours alors que la pièce commence à faire face au mouvement haussier. Au contraire, si les ours continuent à introduire plus de pression sur le marché, NEO/BTC pourrait probablement atteindre le support critique à 650 SAT et moins.

NEOBTC – Graphique quotidien

Cependant, l’indice de force relative (14) montre que le marché peut amorcer un mouvement haussier car la ligne de signal est susceptible de dépasser le niveau 40, car les traders devront peut-être attendre la confirmation du mouvement haussier. Pendant ce temps, un renversement pourrait se produire si le support clé de 700 SAT pouvait maintenir le prix et il pourrait y avoir une course haussière vers le prochain niveau de résistance de 800 SAT et plus.