Neo (NEO) est un réseau open source basé sur la blockchain qui permet aux développeurs de créer des actifs numériques et des contrats intelligents. La blockchain, qui a été fondée en 2014, s’appelait initialement Antshares (ANS), mais a changé son nom en Neo en 2017.

Au cours de ses premières années, la plate-forme était souvent présentée comme un potentiel « tueur d’Ethereum chinois », mais le projet n’a jusqu’à présent pas réussi à surpasser Ethereum, la plate-forme qui produit de l’éther, la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde en valeur marchande après le bitcoin.

Prix ​​néo

La blockchain Neo possède deux tokens natifs pour son écosystème : GAS et NEO. Le token GAS est utilisé pour représenter le droit d’utiliser la blockchain Neo, et son token NEO représente le droit de gérer la blockchain.

Les détenteurs de jetons NEO peuvent participer aux structures de gouvernance en chaîne et hors chaîne. Pour la gouvernance en chaîne, les détenteurs peuvent utiliser leur NEO pour voter sur les mises à niveau du protocole réseau et recevoir du GAS comme incitation à participer. Les décisions de gouvernance hors chaîne peuvent être exprimées devant le Neo Council. Le conseil est responsable de la prise de décisions stratégiques et techniques et de la mise en œuvre des changements.

Comme indiqué dans le livre blanc du projet, l’offre totale de NEO a été frappée au premier bloc et plafonnée à 100 millions. Neo a organisé une offre initiale de pièces (ICO) tout au long du mois d’août 2017, levant plus de 28 millions de dollars pour le projet et distribuant 50 millions de jetons aux participants de l’ICO. Les 50 millions de tokens restants étaient détenus par le Neo Council pour le soutien à long terme des projets Neo.

Sur les 50 millions de NEO retenus par le Neo Council, l’équipe a garanti que le conseil n’utiliserait pas plus de 15 millions de tokens par an et que les tokens seraient distribués comme suit :

10 millions de NEO sont utilisés comme incitation pour les développeurs Neo et le Neo Council ; 10 millions de NEO sont utilisés comme incitation pour les développeurs travaillant au sein de l’écosystème Neo ; 15 millions de NEO sont utilisés pour investir dans d’autres projets de blockchain du Neo Council ; 15 millions retenus comme une éventualité.

Le jeton NEO a atteint son niveau record de 196,85 $ en janvier 2018 à la suite du changement de marque de la plate-forme d’Antshares et de la sortie de la norme de jeton Neo NEP-5. Le jeton du projet est tombé à un niveau record de 0,07229 $ en octobre 2016, juste après le lancement du réseau principal Antshares.

Comme les prix de nombreuses autres crypto-monnaies, le prix de NEO a stagné pendant la majeure partie de 2018. Ensuite, il n’a pas dépassé les 25 $ en 2019 et 2020. Mais lors de la course haussière de la crypto en mai 2021, le prix de NEO a bondi à 140 $, ce qui était le prix le plus élevé. en plus de trois ans.

Comment fonctionne Néo ?

Neo est un réseau distribué qui utilise la technologie blockchain et des contrats intelligents pour automatiser la gestion des actifs numériques. La mission de la blockchain est de rendre tout actif, numérique ou physique, accessible à de vrais êtres humains et aux programmes informatiques avec une confiance et une autorisation minimisées.

La blockchain Neo utilise un algorithme de consensus « Delegated Byzantine Fault Tolerant » (dBFT) capable de générer un bloc en 15 à 20 secondes avec des vitesses de transaction d’environ 1 000 transactions par seconde. Les documents du projet indiquent que Neo a la capacité d’atteindre des vitesses allant jusqu’à 100 000 transactions par seconde.

Le système de contrat intelligent NeoContract de Neo se compose de trois parties, dont une machine virtuelle blockchain universelle (NeoVM), des services interopérables (InteropService) et un compilateur avec un plug-in IDE (DevPack). En créant un système uniforme avec un IDE pour le développement NeoContract, les développeurs peuvent rédiger et déployer des contrats dans divers langages de programmation, notamment Python, Java, Go et C#.

L’une des caractéristiques clés de la blockchain Neo est son outil d’identité décentralisé : NeoID. NeoID active des outils d’authentification en chaîne qui permettent aux utilisateurs de vérifier les informations d’identification sans avoir besoin de partager des données privées. Le cadre d’identité de NeoID est largement utilisé pour les applications décentralisées et peut être intégré dans la vérification des données, la vérification des attributs et d’autres services d’identité.

Événements clés et gestion

Neo a été fondée par Da Hongfei et Erik Zhang en 2014 sous le nom d’Antshares. Un an après le lancement du projet, Antshares a mis le code de sa blockchain de contrat intelligent sur GitHub et a lancé le TestNet pour le développement communautaire. En octobre 2016, la blockchain Antshares a publié son réseau principal.

Alors que la communauté Antshares continuait de croître, l’équipe a cherché à étendre ses opérations à l’international. Pour mieux représenter la marque au niveau international et mettre en évidence la nouvelle mise à niveau Smart Contract 2.0 d’Antshare, la blockchain Antshares a été renommée Neo en 2017.

Parallèlement au changement de marque, Neo a distribué ses jetons NEO via l’ICO et a créé le Neo Council, qui se compose des membres fondateurs du projet, d’un comité de gestion, d’un comité technique et d’un secrétariat qui sont responsables de la promotion et du développement du produit.

En 2021, la blockchain Neo a publié sa dernière mise à niveau de la plate-forme de contrat intelligent, N3, qui visait à ajouter certaines fonctionnalités telles que le stockage distribué natif et les oracles.