Neon Energy et Social Energy font faillite, laissant des MILLIERS sans fournisseur – Déclaration de l’Ofgem | Royaume-Uni | Nouvelles

Martin Lewis fournit des conseils sur le crédit aux entreprises énergétiques

Neon Energy et Social Energy Supply ont tous deux annoncé qu’ils avaient cessé leurs activités mardi, laissant 35 500 clients sans aucun fournisseur. Ces deux fournisseurs sont les dernières victimes de la crise énergétique actuelle au Royaume-Uni.

Neil Lawrence, directeur du commerce de détail chez Ofgem, a déclaré qu’ils trieraient les nouveaux tarifs et protégeraient leurs crédits actuels si nécessaire.

Il a déclaré : « La priorité numéro un d’Ofgem est de protéger les clients.

« Nous savons que c’est une période inquiétante pour de nombreuses personnes et l’annonce de la fermeture d’un fournisseur peut être troublante.

« Je veux rassurer les clients concernés qu’ils n’ont pas à s’inquiéter : grâce à notre filet de sécurité, nous veillerons à ce que votre approvisionnement en énergie se poursuive.

« Si vous avez du crédit sur votre compte, les fonds que vous avez versés sont protégés et vous ne perdrez pas l’argent qui vous est dû. »

Plus tôt ce mois-ci, quatre fournisseurs d’énergie sont devenus les dernières entreprises à faire faillite en raison de la flambée des prix de gros du gaz.

Omni Energy Limited, MA Energy Limited, Zebra Power Limited et Ampoweruk Ltd ont tous cessé leurs activités, a déclaré Ofgem.

Ensemble, ils ont fourni environ 23 700 clients.

Depuis août, on pense qu’un total de 19 fournisseurs d’énergie – principalement de petites entreprises – ont fait faillite, affectant environ deux millions de clients.

« Si vous avez du crédit sur votre compte, les fonds que vous avez versés sont protégés et vous ne perdrez pas l'argent qui vous est dû. »

« Si vous avez du crédit sur votre compte, les fonds que vous avez versés sont protégés et vous ne perdrez pas l’argent qui vous est dû. »

Le mois dernier, 1,7 million de Britanniques étaient en danger alors que Bulb Energy faisait face à l’effondrement.

Ofgem a déclaré : « Il y a eu une augmentation sans précédent des prix mondiaux du gaz, ce qui exerce une pression financière sur les fournisseurs.

« Nous savons que c’est une période inquiétante pour de nombreuses personnes et notre priorité numéro un est de protéger les clients.

« En cas de défaillance d’un fournisseur, l’Ofgem et le gouvernement ont mis en place des processus solides pour garantir la continuité de l’approvisionnement en électricité et en gaz des clients et la protection des soldes créditeurs des clients nationaux. »

Trois entreprises, dont Igloo Energy, Symbio Energy et Enstroga, ont toutes fait faillite en septembre.

La plus grande entreprise à avoir cessé ses activités à ce jour est Avro Energy, avec ses 580 000 clients transférés à Octopus Energy.

Lundi, Price Bailey, l’un des 30 meilleurs comptables, a découvert que 14 fournisseurs d’électricité et de gaz sont considérés comme «à risque maximal» en fonction de leur cote de crédit, ce qui signifie qu’ils pourraient avoir des difficultés à accéder à un financement d’urgence.

La société a vérifié les cotes de crédit Delphi de tous les titulaires de licences d’approvisionnement en électricité et en gaz des ménages enregistrés auprès de l’organisme de surveillance de l’énergie Ofgem.

Cela exclut les soi-disant « Big Six » et deux autres entreprises dont les cotes de crédit ont été supprimées.

Sur les 29 entreprises ciblées, 14 ont été jugées à risque maximal, tandis que 19 avaient des notes de risque de crédit supérieures à la moyenne.

Matt Howard, associé chez Price Bailey, a déclaré : « Le secteur de l’approvisionnement en énergie est confronté à un carnage complet à l’approche des mois d’hiver.

« Plus d’un tiers des fournisseurs ont déjà fait faillite et un autre tiers risque de faire faillite dans les mois à venir. »

Cette escalade de la crise résulte d’une flambée du prix du gaz naturel, qui a bondi jusqu’à six fois en un peu plus d’un an.