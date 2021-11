Neon Genesis Evangelion Cosplayer construit un incroyable costume Mech

J’ai perdu le compte de la quantité de cosplay de Neon Genesis Evangelion que j’ai posté sur ce site au cours des 10 dernières années, mais à peu près tout s’est concentré sur les personnages de l’anime, en particulier Rei et Asuka. Ses énormes mechs sont une proposition un peu plus délicate.

Un fait qui n’arrête pas du tout Maolo, avec ce cosplay Eva-01 aussi remarquable par sa finition que par sa souplesse. Alors que la photo en haut (et celle ci-dessous) ressemble à des photos promotionnelles pour une figurine d’action très chère, il s’agit en fait d’une combinaison fonctionnelle – avec éclairage – qui donne à Maolo une gamme complète de mouvements.

Le 01 ici est la troisième tentative de Maolo dans une unité d’Evangelion, ils ont donc appris une chose ou deux au fil des ans, et est le résultat de sept mois de travail.

Si vous vous demandez comment le costume peut avoir l’air si net tout en étant si flexible, Maolo s’est appuyé sur les classiques ici pour s’inspirer. Presque toute l’unité est constituée de morceaux de mousse qui ont été individuellement enveloppés dans du cuir synthétique coloré, qui, contrairement aux pièces peintes, peut sembler beaucoup plus lisse et métallique.

C’est une technique qui permet d’obtenir un costume qui a l’air et qui bouge bien, et c’est la façon dont les spectacles comme les Power Rangers (et d’innombrables autres séries de tokusatsu) ont été fabriqués pendant des décennies.

J’ai déjà mentionné à quelques reprises comment la combinaison bouge sans la montrer, alors voici une courte vidéo réalisée par Maolo qui montre comment la combinaison permet une amplitude de mouvement étonnamment rapide et naturelle pour quelque chose d’aussi anguleux et comportant autant de pièces.

Vous pouvez voir plus de l’incroyable travail de cosplay de Maolo sur leur page Twitter, y compris des photos de l’un de leurs autres costumes Evangelion, comme celui ci-dessous.