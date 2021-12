Neon Trees annonce un nouvel EP et un single « Versions Of You »

Près d’une décennie s’est écoulée depuis la sortie du groupe de rock alternatif Arbres au néon‘ écraser le single « Everybody Talks ». Pour célébrer la sortie, le groupe a annoncé un nouveau single et un EP d’accompagnement intitulés versions de you, tous deux sortis le 10 décembre.

Composées de quatre chansons, dont la chanson titre, les versions de you contiendront des enregistrements mis à jour de certains des singles à succès de Neon Trees. Parmi eux figurent « Tout le monde parle », « Animal » et « Dormir avec un ami ».

Chaque chanson représente une époque distincte pour le groupe originaire de Provo, dans l’Utah. « Animal » a obtenu une certification double platine de la RIAA en tant que single principal du premier album de Neon Trees Habits en 2010. Leur deuxième album, Picture Show de 2012, est venu avec la chaleur de « Everybody Talks », le single incontournable qui a depuis été certifié 5x platine.

Pop Psychology, le troisième album de Neon Trees, a connu un succès dans « Sleeping With A Friend ». Le single certifié or est devenu un hit du top 10 du palmarès US Adult Top 40 de Billboard et a inauguré une nouvelle ère pour le groupe.

« En y entrant, je n’aurais pas pu imaginer que ça allait décoller comme ça. Mon groupe et moi étions du genre à avoir grandi dans des groupes qui montaient dans des camionnettes et jouaient. Nous l’avons fait au cours des cinq premières années de notre carrière », a déclaré le leader Tyler Glenn à Advocate.

« Avant que tout le monde ne signe, nous sommes montés dans des camionnettes et avons joué pour 10 personnes. À la minute où nous avons sorti notre première chanson, nous avons commencé à voir la traction et c’est devenu cette chose folle pour nous. Ensuite, « Everybody Talks » a fait la même chose. »

Cela a été un tourbillon de carrière pour Neon Trees depuis lors. L’année dernière, le groupe a partagé son quatrième album studio I Can Feel You Forgetting Me, qui contient le single « Used To Like ». Le prochain single « versions of you » marque le premier vrai single que Neon Trees a partagé depuis l’album 2020. En octobre, ils ont partagé le morceau de vacances « Roche de vacances” avec un clip festif qui ne manquera pas de répandre la joie des Fêtes.

Pré-enregistrez vos versions avant la sortie du projet le 10 décembre.

Neon Trees — des versions de vous [Digital EP]

1. animal (nouvelle version)

2. tout le monde parle (nouvelle version)

3. dormir avec un ami (nouvelle version)

4. versions de vous